25.10.2025

Смотреть онлайн Треферс - Ринсбург 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Твидидивизи: ТреферсРинсбург, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Zuid.

МСК, 11 тур, Стадион: Sportpark Zuid
Нидерланды - Твидидивизи
Треферс
14'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Ринсбург
23'
14'
23'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Треферс - Угловой
4'
Угловой
Треферс - Угловой
6'
Угловой
Треферс - Угловой
12'
Угловой
Ринсбург - Угловой
14'
Угловой
Треферс - Угловой
14'
Треферс - 1-ый Гол
18'
Угловой
Треферс - Угловой
23'
Ринсбург - 2-ой Гол
25'
Угловой
Ринсбург - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
51'
Угловой
Ринсбург - Угловой
58'
Угловой
Треферс - Угловой
58'
Угловой
Треферс - Угловой
59'
Угловой
Треферс - Угловой
90+4'
Угловой
Ринсбург - Угловой
90+4'
Угловой
Ринсбург - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,3

Превью матча Треферс — Ринсбург

Команда Треферс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-10. Команда Ринсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-16. Команда Треферс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ринсбург забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Треферс Треферс
50%
Ринсбург Ринсбург
50%
Атаки
115
130
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
4
Игры 11 тур
25.10.2025
Треферс
1:1
Ринсбург
Завершен
25.10.2025
Катвийк
4:3
Барендрехт
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам - Резерв
1:1
Козаккен
Завершен
25.10.2025
ГВВВ Венендал
2:2
Ассен
Завершен
25.10.2025
Эксельсиор М.
4:0
ХХК Харденберг
Завершен
