Смотреть онлайн Треферс - Ринсбург 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Твидидивизи: Треферс — Ринсбург, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Zuid.
Превью матча Треферс — Ринсбург
Команда Треферс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-10. Команда Ринсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-16. Команда Треферс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ринсбург забивает 2, пропускает 2.