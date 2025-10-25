Смотреть онлайн Эксельсиор М. - ХХК Харденберг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Твидидивизи: Эксельсиор М. — ХХК Харденберг, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Dijkpolder.
Превью матча Эксельсиор М. — ХХК Харденберг
Команда Эксельсиор М. в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-18. Команда ХХК Харденберг, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-7. Команда Эксельсиор М. в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ХХК Харденберг забивает 2, пропускает 1.