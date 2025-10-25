Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Эксельсиор М. - ХХК Харденберг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Твидидивизи: Эксельсиор М.ХХК Харденберг, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Dijkpolder.

МСК, 11 тур, Стадион: Sportpark Dijkpolder
Нидерланды - Твидидивизи
Эксельсиор М.
48'
59'
76'
81'
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
ХХК Харденберг
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Эксельсиор М. icon
48'
Эксельсиор М. icon
59'
Эксельсиор М. icon
76'
Эксельсиор М. icon
81'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
9'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
10'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
24'
Угловой
ХХК Харденберг - Угловой
30'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
37'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
45+2'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
ХХК Харденберг - Угловой
48'
Эксельсиор М. - 1-ый Гол
59'
Эксельсиор М. - 2-ой Гол
62'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
76'
Эксельсиор М. - 3-ий Гол
81'
Угловой
ХХК Харденберг - Угловой
81'
Эксельсиор М. - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Эксельсиор М. — ХХК Харденберг

Команда Эксельсиор М. в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-18. Команда ХХК Харденберг, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-7. Команда Эксельсиор М. в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ХХК Харденберг забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Эксельсиор М. Эксельсиор М.
50%
ХХК Харденберг ХХК Харденберг
50%
Атаки
112
134
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
9
2
Игры 11 тур
25.10.2025
Треферс
1:1
Ринсбург
Завершен
25.10.2025
Катвийк
4:3
Барендрехт
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам - Резерв
1:1
Козаккен
Завершен
25.10.2025
ГВВВ Венендал
2:2
Ассен
Завершен
25.10.2025
Эксельсиор М.
4:0
ХХК Харденберг
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA