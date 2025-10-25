Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Спарта Роттердам - Резерв - Козаккен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Твидидивизи: Спарта Роттердам - РезервКозаккен, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хет Кастеель.

МСК, 11 тур, Стадион: Хет Кастеель
Нидерланды - Твидидивизи
Спарта Роттердам - Резерв
85'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Козаккен
59'
Счет после первого тайма 0:0
Козаккен icon
59'
Спарта Роттердам - Резерв icon
85'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Спарта Роттердам - Резерв - Угловой
4'
Угловой
Спарта Роттердам - Резерв - Угловой
10'
Угловой
Козаккен - Угловой
37'
Угловой
Спарта Роттердам - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Козаккен - Угловой
59'
Козаккен - 1-ый Гол
72'
Угловой
Козаккен - Угловой
83'
Угловой
Козаккен - Угловой
85'
Угловой
Спарта Роттердам - Резерв - Угловой
85'
Спарта Роттердам - Резерв - 2-ой Гол

Превью матча Спарта Роттердам - Резерв — Козаккен

Команда Спарта Роттердам - Резерв в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 31-13. Команда Козаккен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Спарта Роттердам - Резерв в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Козаккен забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Спарта Роттердам - Резерв Спарта Роттердам - Резерв
61%
Козаккен Козаккен
39%
Атаки
169
114
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
14
9
Удары в створ ворот
5
3
Игры 11 тур
25.10.2025
Треферс
1:1
Ринсбург
Завершен
25.10.2025
Катвийк
4:3
Барендрехт
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам - Резерв
1:1
Козаккен
Завершен
25.10.2025
ГВВВ Венендал
2:2
Ассен
Завершен
25.10.2025
Эксельсиор М.
4:0
ХХК Харденберг
Завершен
Комментарии к матчу
