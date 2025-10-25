Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Твидидивизи : Спарта Роттердам - Резерв — Козаккен , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хет Кастеель .

Превью матча Спарта Роттердам - Резерв — Козаккен

Команда Спарта Роттердам - Резерв в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 31-13. Команда Козаккен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Спарта Роттердам - Резерв в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Козаккен забивает 2, пропускает 1.