26.10.2025

Смотреть онлайн FC Petrzalka B - Рача Братислава 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 3-я лига. Футбол: FC Petrzalka BРача Братислава, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Словакия. 3-я лига. Футбол
FC Petrzalka B
54'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Рача Братислава
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
FC Petrzalka B icon
54'
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
FC Petrzalka B - Угловой
9'
Угловой
FK Raca - Угловой
14'
Угловой
FK Raca - Угловой
19'
Угловой
FK Raca - Угловой
26'
Угловой
FK Raca - Угловой
36'
Угловой
FK Raca - Угловой
40'
Угловой
FC Petrzalka B - Угловой
42'
Угловой
FK Raca - Угловой
43'
Угловой
FK Raca - Угловой
45+1'
Угловой
FK Raca - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
52'
Угловой
FC Petrzalka B - Угловой
54'
FC Petrzalka B - 1-ый Гол
61'
Угловой
FK Raca - Угловой
68'
Угловой
FC Petrzalka B - Угловой
70'
Угловой
FK Raca - Угловой
84'
Угловой
FK Raca - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,3

Превью матча FC Petrzalka B — Рача Братислава

Статистика матча

Владение мячом
FC Petrzalka B FC Petrzalka B
48%
Рача Братислава Рача Братислава
52%
Атаки
80
76
Угловые
4
11
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
5
5
Игры 13 тур
02.11.2025
Баник Калиново
1:2
Римавска-Собота
Завершен
02.11.2025
МСК Спишске Подхрадие
1:5
МСК Тесла Стропков
Завершен
01.11.2025
МФК Кезмарок
0:1
МФК Снина
Завершен
01.11.2025
Спартак Медзев
1:0
МФК Вранов-над-Топлёу
Завершен
01.11.2025
СК Новоград Лученец
2:0
ФТК Филяково
Завершен
01.11.2025
МФК Слован
0:2
ФК Гуменне
Завершен
01.11.2025
ФК Локомотива Кошице
0:4
Аквасити
Завершен
01.11.2025
Одева Липаны
2:0
Раславице
Завершен
01.11.2025
Татран Оравске Веселе
4:1
Кубин
Завершен
26.10.2025
FC Petrzalka B
1:0
Рача Братислава
Завершен
26.10.2025
KFC Komarno B
3:2
Слован Дусло Шаля
Завершен
26.10.2025
ТИ Дружственик Вельке Лудинце
0:1
ФК КОВО Белуша
Завершен
26.10.2025
Dunajska Streda B
2:0
Малацки
Завершен
25.10.2025
Слован Галанта
2:0
Габчиково
Завершен
25.10.2025
ОК Частковце
4:1
Нове Замки
Завершен
23.10.2025
МСК Сенец
2:2
Баник Хорна Нитра
Завершен
Комментарии к матчу
