26.10.2025
Смотреть онлайн FC Petrzalka B - Рача Братислава 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 3-я лига. Футбол: FC Petrzalka B — Рача Братислава, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Словакия. 3-я лига. Футбол
FC Petrzalka B
54'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
4'
FC Petrzalka B - Угловой
9'
FK Raca - Угловой
14'
FK Raca - Угловой
19'
FK Raca - Угловой
26'
FK Raca - Угловой
36'
FK Raca - Угловой
40'
FC Petrzalka B - Угловой
42'
FK Raca - Угловой
43'
FK Raca - Угловой
45+1'
FK Raca - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
52'
FC Petrzalka B - Угловой
54'
FC Petrzalka B - 1-ый Гол
61'
FK Raca - Угловой
68'
FC Petrzalka B - Угловой
70'
FK Raca - Угловой
84'
FK Raca - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,3
Превью матча FC Petrzalka B — Рача Братислава
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
80
76
Угловые
4
11
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
5
5
