Смотреть онлайн Баник Калиново - Римавска-Собота 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 3-я лига. Футбол: Баник Калиново — Римавска-Собота, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Баник Калиново — Римавска-Собота
Команда Баник Калиново в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 12-35. Команда Римавска-Собота, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 24-28. Команда Баник Калиново в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. Римавска-Собота забивает 2, пропускает 3.