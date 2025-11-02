Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн МСК Спишске Подхрадие - МСК Тесла Стропков 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 3-я лига. Футбол: МСК Спишске ПодхрадиеМСК Тесла Стропков, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion MSK Spisske Podhradie.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion MSK Spisske Podhradie
Словакия. 3-я лига. Футбол
МСК Спишске Подхрадие
Завершен
1 : 5
02 ноября 2025
МСК Тесла Стропков
Смотреть онлайн
Превью матча МСК Спишске Подхрадие — МСК Тесла Стропков

История последних встреч

МСК Спишске Подхрадие
МСК Спишске Подхрадие
МСК Тесла Стропков
МСК Спишске Подхрадие
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.05.2025
МСК Спишске Подхрадие
МСК Спишске Подхрадие
2:0
МСК Тесла Стропков
МСК Тесла Стропков
Обзор
Игры 13 тур
02.11.2025
Баник Калиново
1:2
Римавска-Собота
Завершен
02.11.2025
МСК Спишске Подхрадие
1:5
МСК Тесла Стропков
Завершен
01.11.2025
МФК Кезмарок
0:1
МФК Снина
Завершен
01.11.2025
Спартак Медзев
1:0
МФК Вранов-над-Топлёу
Завершен
01.11.2025
СК Новоград Лученец
2:0
ФТК Филяково
Завершен
01.11.2025
МФК Слован
0:2
ФК Гуменне
Завершен
01.11.2025
ФК Локомотива Кошице
0:4
Аквасити
Завершен
01.11.2025
Одева Липаны
2:0
Раславице
Завершен
01.11.2025
Татран Оравске Веселе
4:1
Кубин
Завершен
26.10.2025
FC Petrzalka B
1:0
Рача Братислава
Завершен
26.10.2025
KFC Komarno B
3:2
Слован Дусло Шаля
Завершен
26.10.2025
ТИ Дружственик Вельке Лудинце
0:1
ФК КОВО Белуша
Завершен
26.10.2025
Dunajska Streda B
2:0
Малацки
Завершен
25.10.2025
Слован Галанта
2:0
Габчиково
Завершен
25.10.2025
ОК Частковце
4:1
Нове Замки
Завершен
23.10.2025
МСК Сенец
2:2
Баник Хорна Нитра
Завершен
Комментарии к матчу
