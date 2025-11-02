02.11.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 3-я лига. Футбол: МСК Спишске Подхрадие — МСК Тесла Стропков, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion MSK Spisske Podhradie.
МСК, 13 тур, Стадион: Stadion MSK Spisske Podhradie
Словакия. 3-я лига. Футбол
Завершен
1 : 5
02 ноября 2025
Превью матча МСК Спишске Подхрадие — МСК Тесла Стропков
История последних встреч
МСК Спишске Подхрадие
МСК Тесла Стропков
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.05.2025
МСК Спишске Подхрадие
2:0
МСК Тесла Стропков
