Превью матча АЕК — ПАОК Салоники

Команда АЕК в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-8. Команда ПАОК Салоники, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-12. Команда АЕК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ПАОК Салоники забивает 2, пропускает 1.