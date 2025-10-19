Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн АЕК - ПАОК Салоники 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: АЕКПАОК Салоники, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе OPAP Arena. Судить этот матч будет Саша Штегеманн.

МСК, 7 тур, Стадион: OPAP Arena
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
АЕК
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
ПАОК Салоники
Рахман Баба 45'
Ioannis Konstantelias 49'
Рахман Баба icon
45'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Ioannis Konstantelias icon
49'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
19'
Угловой
АЕК - Угловой
19'
Угловой
АЕК - Угловой
26'
Угловой
АЕК - Угловой
36'
Угловой
АЕК - Угловой
45'
Рахман Баба - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
49'
Ioannis Konstantelias - 2-ой Гол
60'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
88'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
90+1'
Угловой
АЕК - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1

Превью матча АЕК — ПАОК Салоники

Команда АЕК в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-8. Команда ПАОК Салоники, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-12. Команда АЕК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ПАОК Салоники забивает 2, пропускает 1.

АЕК АЕК
1
Албания
Томас Стракоша
8
Сербия
Мият Гацинович
2
Франция
Харольд Мукуди
44
Португалия
Филипе Релвас
29
Англия
Джэймс Пенрайс
13
Мексика
Орбелин Пинеда
18
Румыния
Рэзван Марин
17
Греция
Dimitrios Kaloskamis
10
Португалия
Жоау Мариу
11
Бельгия
Абубакари Койта
9
Сербия
Лука Йович
Тренер
Сербия
Марко Николич
ПАОК Салоники ПАОК Салоники
99
Греция
Antonis Tsiftsis
3
Англия
Джонджо Кенни
6
Хорватия
Деян Ловрен
16
Польша
Томазш Кеджиора
21
Гана
Рахман Баба
27
Россия
Магомед Оздоев
8
Франция
Суалихо Мейте
77
Болгария
Кирил Валентинов Десподов
65
Греция
Ioannis Konstantelias
14
Сербия
Андрия Зивкович
7
Греция
Гиоргос Гиакоумакис
Тренер
Румыния
Разван Луческу

Статистика матча

Владение мячом
АЕК АЕК
43%
ПАОК Салоники ПАОК Салоники
57%
Атаки
76
107
Угловые
5
3
Фолы
6
8
Удары (всего)
5
5
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Саша Штегеманн (Германия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Саша Штегеманн назначал пенальти

Игры 7 тур
19.10.2025
АЕК
0:2
ПАОК Салоники
Завершен
19.10.2025
Арис Салоники
1:1
Панатинаикос
Завершен
18.10.2025
Панетоликос
0:0
Крит
Отменен
18.10.2025
Лариса
0:2
Олимпиакос
Завершен
Комментарии к матчу
