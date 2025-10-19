Смотреть онлайн АЕК - ПАОК Салоники 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: АЕК — ПАОК Салоники, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе OPAP Arena. Судить этот матч будет Саша Штегеманн.
Превью матча АЕК — ПАОК Салоники
Команда АЕК в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-8. Команда ПАОК Салоники, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-12. Команда АЕК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ПАОК Салоники забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Саша Штегеманн (Германия).
За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Саша Штегеманн назначал пенальти