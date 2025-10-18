Смотреть онлайн Панетоликос - Крит 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Панетоликос — Крит, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Панетоликос. Судить этот матч будет Konstantinos Katikos.
Превью матча Панетоликос — Крит
Команда Панетоликос в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-16. Команда Крит, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Панетоликос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Крит забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Konstantinos Katikos (Греция).
За последние 1 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 100% (1 из 1 матчей) Konstantinos Katikos назначал пенальти