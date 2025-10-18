Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Панетоликос - Крит 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: ПанетоликосКрит, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Панетоликос. Судить этот матч будет Konstantinos Katikos.

МСК, 7 тур, Стадион: Панетоликос
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
Панетоликос
Отменен
0 : 0
18 октября 2025
Крит
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Крит - Угловой
13'
Угловой
Крит - Угловой

Превью матча Панетоликос — Крит

Команда Панетоликос в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-16. Команда Крит, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Панетоликос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Крит забивает 1, пропускает 1.

Панетоликос Панетоликос
13
Аргентина
Лукас Чавез
35
Греция
Харис Мавриас
16
Кипр
Кристос Шелис
49
Сербия
Nikola Stajic
15
Испания
Christian Manrique
10
Румыния
Alexandru Irinel Matan
41
Греция
Андреас Бучалакис
22
Испания
Diego Esteban Perez
11
Франция
Beni Nkololo
71
Польша
Конрад Михаляк
9
Испания
Jorge Aguirre
Тренер
Греция
Яннис Анастасиу
Крит Крит
1
Албания
Klidman Lilo
4
Греция
Николаос Маринакис
24
Греция
Василиос Ламбропулос
2
Хорватия
Крешимир Кризманич
21
Греция
Giannis Apostolakis
6
Греция
Zisis Karachalios
14
Греция
Танасис Андруцос
46
Греция
Giannis Theodosoulakis
10
Аргентина
Хуан Ангел Нейра
11
Греция
Таксиарчис Фунтас
27
Грузия
Levan Shengelia
Тренер
Сербия
Милан Раставац

Статистика матча

Владение мячом
Панетоликос Панетоликос
59%
Крит Крит
41%
Атаки
10
4
Угловые
0
2
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
0
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Konstantinos Katikos (Греция).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 100% (1 из 1 матчей) Konstantinos Katikos назначал пенальти

Игры 7 тур
19.10.2025
АЕК
0:2
ПАОК Салоники
Завершен
19.10.2025
Арис Салоники
1:1
Панатинаикос
Завершен
18.10.2025
Панетоликос
0:0
Крит
Отменен
18.10.2025
Лариса
0:2
Олимпиакос
Завершен
Рейтинг UEFA