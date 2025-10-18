Смотреть онлайн Панетоликос - Крит 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Панетоликос — Крит, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Панетоликос. Судить этот матч будет Konstantinos Katikos.