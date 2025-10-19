Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Арис Салоники - Панатинаикос 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Арис СалоникиПанатинаикос, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Клеантис Викелидис. Судить этот матч будет Феликс Цвайер.

МСК, 7 тур, Стадион: Клеантис Викелидис
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
Арис Салоники
Анастасиос Донис 75'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Панатинаикос
Кароль Свидерски 3'
Смотреть онлайн
Кароль Свидерски icon
3'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Анастасиос Донис icon
75'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Кароль Свидерски - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
59'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
62'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
66'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
75'
Анастасиос Донис - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2

Превью матча Арис Салоники — Панатинаикос

Команда Арис Салоники в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Панатинаикос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Арис Салоники в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Панатинаикос забивает 1, пропускает 1.

Арис Салоники Арис Салоники
13
Греция
Сократис Диудис
27
Бельгия
Ноа Фадига
4
Бразилия
Fabiano
92
Франция
Линдсай Росе
15
Испания
Альваро Техеро
6
Греция
Костас Галанопулос
8
Испания
Monchu
19
Франция
Migouel Alfarela
9
Зимбабве
Тино Кадевере
40
Дания
Пионе Систо
97
Финляндия
Фредрик Йенсен
Тренер
Испания
Маноло Хименез
Панатинаикос Панатинаикос
69
Польша
Бартломей Дронговский
2
Италия
Давиде Калабрия
15
Исландия
Сверрир Ингасон
5
Бельгия
Ахмед Туба
77
Греция
Гиоргос Кирьякопулос
16
Словения
Адам Гнезда Черин
4
Испания
Педро Чиривельа
11
Греция
Анастасиос Бакасетас
10
Бразилия
Тете
19
Польша
Кароль Свидерски
9
Бельгия
Anass Zaroury
Тренер
Греция
Christos Kontis

Статистика матча

Владение мячом
Арис Салоники Арис Салоники
47%
Панатинаикос Панатинаикос
53%
Атаки
87
97
Угловые
2
2
Фолы
15
17
Удары (всего)
5
10
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Феликс Цвайер (Германия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (4 из 16 матчей) Феликс Цвайер назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA