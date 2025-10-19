Превью матча Арис Салоники — Панатинаикос

Команда Арис Салоники в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Панатинаикос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Арис Салоники в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Панатинаикос забивает 1, пропускает 1.