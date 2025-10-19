Смотреть онлайн Арис Салоники - Панатинаикос 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Арис Салоники — Панатинаикос, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Клеантис Викелидис. Судить этот матч будет Феликс Цвайер.
Превью матча Арис Салоники — Панатинаикос
Команда Арис Салоники в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Панатинаикос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Арис Салоники в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Панатинаикос забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Феликс Цвайер (Германия).
За последние 16 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (4 из 16 матчей) Феликс Цвайер назначал пенальти