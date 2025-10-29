Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Арсенал - Петровац 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧемпионат Черногории по футболу: АрсеналПетровац, 13 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion u Parku.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion u Parku
Чемпионат Черногории по футболу
Арсенал
5'
19'
80'
Завершен
3 : 2
29 октября 2025
Петровац
24'
58'
Смотреть онлайн
Arsenal Tivat icon
5'
Arsenal Tivat icon
19'
Петровац icon
24'
Счет после первого тайма 2:1
Петровац icon
58'
Arsenal Tivat icon
80'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Arsenal Tivat - Угловой
5'
Arsenal Tivat - 1-ый Гол
19'
Arsenal Tivat - 2-ой Гол
24'
Петровац - 3-ий Гол
28'
Угловой
Arsenal Tivat - Угловой
41'
Угловой
Петровац - Угловой
44'
Угловой
Arsenal Tivat - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
58'
Петровац - 4-ый Гол
63'
Угловой
Arsenal Tivat - Угловой
65'
Угловой
Петровац - Угловой
67'
Угловой
Arsenal Tivat - Угловой
78'
Угловой
Петровац - Угловой
79'
Угловой
Петровац - Угловой
80'
Arsenal Tivat - 5-ый Гол
83'
Угловой
Петровац - Угловой
86'
Угловой
Петровац - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Арсенал — Петровац

Команда Арсенал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-14. Команда Петровац, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда Арсенал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Петровац забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Петровац, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Арсенал
Арсенал
Петровац
Арсенал
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
24.08.2025
Петровац
Петровац
0:0
Арсенал
Арсенал
Обзор
05.07.2025
Петровац
Петровац
2:1
Арсенал
Арсенал
Обзор

Статистика матча

Атаки
47
35
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
10
9
Игры 13 тур
29.10.2025
ФК Дечич Тузи
-:-
Будучност Подгорица
Отменен
29.10.2025
Арсенал
3:2
Петровац
Завершен
26.10.2025
Младость ДГ
1:3
ФК Морнар Бар
Завершен
26.10.2025
Единство
0:0
Бокель
Завершен
26.10.2025
Сутьеска Никшич
1:0
ФК Езеро
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA