Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Черногория — Чемпионат Черногории по футболу : Арсенал — Петровац , 13 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion u Parku .

Превью матча Арсенал — Петровац

Команда Арсенал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-14. Команда Петровац, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда Арсенал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Петровац забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Петровац, в том матче сыграли вничью.