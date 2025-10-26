Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Младость ДГ - ФК Морнар Бар 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧемпионат Черногории по футболу: Младость ДГФК Морнар Бар, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stari Ribnjak Stadium.

МСК, 13 тур, Стадион: Stari Ribnjak Stadium
Чемпионат Черногории по футболу
Младость ДГ
89'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
ФК Морнар Бар
28'
35'
74'
ФК Морнар Бар icon
28'
ФК Морнар Бар icon
35'
Счет после первого тайма 0:2
ФК Морнар Бар icon
74'
Младость ДГ icon
89'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Младость ДГ - Угловой
28'
ФК Морнар Бар - 1-ый Гол
34'
Угловой
ФК Морнар Бар - Угловой
35'
ФК Морнар Бар - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
49'
Угловой
Младость ДГ - Угловой
67'
Угловой
ФК Морнар Бар - Угловой
74'
ФК Морнар Бар - 3-ий Гол
89'
Младость ДГ - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Младость ДГ — ФК Морнар Бар

Команда Младость ДГ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-15. Команда ФК Морнар Бар, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Младость ДГ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Морнар Бар забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды ФК Морнар Бар, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Младость ДГ
Младость ДГ
ФК Морнар Бар
Младость ДГ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
ФК Морнар Бар
ФК Морнар Бар
2:1
Младость ДГ
Младость ДГ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Младость ДГ Младость ДГ
59%
ФК Морнар Бар ФК Морнар Бар
41%
Атаки
66
50
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
8
3
Игры 13 тур
29.10.2025
ФК Дечич Тузи
-:-
Будучност Подгорица
Отменен
29.10.2025
Арсенал
3:2
Петровац
Завершен
26.10.2025
Младость ДГ
1:3
ФК Морнар Бар
Завершен
26.10.2025
Единство
0:0
Бокель
Завершен
26.10.2025
Сутьеска Никшич
1:0
ФК Езеро
Завершен
Комментарии к матчу
