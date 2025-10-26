Превью матча Младость ДГ — ФК Морнар Бар

Команда Младость ДГ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-15. Команда ФК Морнар Бар, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Младость ДГ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Морнар Бар забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды ФК Морнар Бар, в том матче победу одержали хозяева.