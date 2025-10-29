Превью матча ФК Дечич Тузи — Будучност Подгорица

Команда ФК Дечич Тузи в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-14. Команда Будучност Подгорица, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда ФК Дечич Тузи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Будучност Подгорица забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды ФК Дечич Тузи, в том матче победу одержали хозяева.