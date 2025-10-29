Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн ФК Дечич Тузи - Будучност Подгорица 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧемпионат Черногории по футболу: ФК Дечич ТузиБудучност Подгорица, 13 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Tusko Polje.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion Tusko Polje
Чемпионат Черногории по футболу
ФК Дечич Тузи
Отменен
- : -
29 октября 2025
Будучност Подгорица
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ФК Дечич Тузи — Будучност Подгорица

Команда ФК Дечич Тузи в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-14. Команда Будучност Подгорица, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда ФК Дечич Тузи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Будучност Подгорица забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды ФК Дечич Тузи, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Дечич Тузи
ФК Дечич Тузи
Будучност Подгорица
ФК Дечич Тузи
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
22.10.2025
ФК Дечич Тузи
ФК Дечич Тузи
3:2
Будучност Подгорица
Будучност Подгорица
Обзор
24.08.2025
Будучност Подгорица
Будучност Подгорица
2:0
ФК Дечич Тузи
ФК Дечич Тузи
Обзор
Игры 13 тур
29.10.2025
ФК Дечич Тузи
-:-
Будучност Подгорица
Отменен
29.10.2025
Арсенал
3:2
Петровац
Завершен
26.10.2025
Младость ДГ
1:3
ФК Морнар Бар
Завершен
26.10.2025
Единство
0:0
Бокель
Завершен
26.10.2025
Сутьеска Никшич
1:0
ФК Езеро
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
Слау Таун Слау Таун
Фарнборо Фарнборо
18 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA