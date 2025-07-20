Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Арабе Юнидо - Пласа Амадор 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Арабе ЮнидоПласа Амадор, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Armando Dely Valdes.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Armando Dely Valdes
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Арабе Юнидо
71'
Завершен
1 : 4
20 июля 2025
Пласа Амадор
43'
61'
82'
90+3'
Пласа Амадор icon
43'
Счет после первого тайма 0:1 : 6,4
Пласа Амадор icon
61'
Арабе Юнидо icon
71'
Пласа Амадор icon
82'
Пласа Амадор icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:4 : 6,4
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
29'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
40'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
40'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
43'
Пласа Амадор - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 6,4
61'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
71'
Арабе Юнидо - 3-ий Гол
82'
Пласа Амадор - 4-ый Гол
90+3'
Пласа Амадор - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4 : 6,4

Превью матча Арабе Юнидо — Пласа Амадор

История последних встреч

Арабе Юнидо
Арабе Юнидо
Пласа Амадор
Арабе Юнидо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.10.2025
Пласа Амадор
Пласа Амадор
0:2
Арабе Юнидо
Арабе Юнидо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Арабе Юнидо Арабе Юнидо
48%
Пласа Амадор Пласа Амадор
52%
Атаки
95
90
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
1
5
Игры 1 тур
19.01.2026
Альянса де Панама
-:-
Тауро
Предстоящая
04:30
Пласа Амадор
0:3
Спортинг Сан-Мигелито
Завершен
02:15
Сан-Франциско
1:1
Унион Кокле
Завершен
17.01.2026
Верагуас
1:2
Чоррильо
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA