20.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Арабе Юнидо — Пласа Амадор, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Armando Dely Valdes.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Armando Dely Valdes
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Арабе Юнидо
71'
Завершен
1 : 4
20 июля 2025
Пласа Амадор
43'
61'
82'
90+3'
Пласа Амадор
43'
Пласа Амадор
61'
Арабе Юнидо
71'
Пласа Амадор
82'
Пласа Амадор
90+3'
Текстовая трансляция
25'
Арабе Юнидо - Угловой
29'
Пласа Амадор - Угловой
40'
Пласа Амадор - Угловой
40'
Пласа Амадор - Угловой
43'
Пласа Амадор - 1-ый Гол
61'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
71'
Арабе Юнидо - 3-ий Гол
82'
Пласа Амадор - 4-ый Гол
90+3'
Пласа Амадор - 5-ый Гол
Превью матча Арабе Юнидо — Пласа Амадор
История последних встреч
Арабе Юнидо
Пласа Амадор
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.10.2025
Пласа Амадор
0:2
Арабе Юнидо
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
95
90
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
1
5
Игры 1 тур
