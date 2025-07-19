Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Верагуас - ФК Эррера 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: ВерагуасФК Эррера, 1 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Aristocles Castillo.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Aristocles Castillo
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Верагуас
46'
54'
78'
90+2'
Завершен
4 : 1
19 июля 2025
ФК Эррера
86'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Верагуас United icon
46'
Верагуас United icon
54'
Верагуас United icon
78'
Herrera FC icon
86'
Верагуас United icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Верагуас United - Угловой
24'
Угловой
Верагуас United - Угловой
31'
Угловой
Herrera FC - Угловой
32'
Угловой
Верагуас United - Угловой
35'
Угловой
Верагуас United - Угловой
37'
Угловой
Верагуас United - Угловой
41'
Угловой
Herrera FC - Угловой
44'
Угловой
Верагуас United - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Верагуас United - 1-ый Гол
48'
Угловой
Herrera FC - Угловой
52'
Угловой
Herrera FC - Угловой
54'
Верагуас United - 2-ой Гол
63'
Угловой
Herrera FC - Угловой
68'
Угловой
Herrera FC - Угловой
78'
Верагуас United - 3-ий Гол
81'
Угловой
Herrera FC - Угловой
86'
Herrera FC - 4-ый Гол
90+2'
Верагуас United - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Верагуас — ФК Эррера

История последних встреч

Верагуас
Верагуас
ФК Эррера
Верагуас
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.10.2025
ФК Эррера
ФК Эррера
0:2
Верагуас
Верагуас
Обзор

Статистика матча

Атаки
86
81
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу
