19.07.2025
Смотреть онлайн Верагуас - ФК Эррера 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Верагуас — ФК Эррера, 1 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Aristocles Castillo.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Aristocles Castillo
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Счет после первого тайма 0:0
Верагуас United
46'
Верагуас United
54'
Верагуас United
78'
Herrera FC
86'
Верагуас United
90+2'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
21'
Верагуас United - Угловой
24'
Верагуас United - Угловой
31'
Herrera FC - Угловой
32'
Верагуас United - Угловой
35'
Верагуас United - Угловой
37'
Верагуас United - Угловой
41'
Herrera FC - Угловой
44'
Верагуас United - Угловой
46'
Верагуас United - 1-ый Гол
48'
Herrera FC - Угловой
52'
Herrera FC - Угловой
54'
Верагуас United - 2-ой Гол
63'
Herrera FC - Угловой
68'
Herrera FC - Угловой
78'
Верагуас United - 3-ий Гол
81'
Herrera FC - Угловой
86'
Herrera FC - 4-ый Гол
90+2'
Верагуас United - 5-ый Гол
Превью матча Верагуас — ФК Эррера
История последних встреч
Верагуас
ФК Эррера
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.10.2025
ФК Эррера
0:2
Верагуас
Статистика матча
Атаки
86
81
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу