Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ : Пласа Амадор — Арабе Юнидо , 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana .

Превью матча Пласа Амадор — Арабе Юнидо

Команда Пласа Амадор в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 26-14. Команда Арабе Юнидо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Пласа Амадор в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Арабе Юнидо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Арабе Юнидо, в том матче победу одержали гостьи.