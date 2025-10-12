Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Пласа Амадор - Арабе Юнидо 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Пласа АмадорАрабе Юнидо, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Maracana
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Пласа Амадор
Завершен
0 : 2
12 октября 2025
Арабе Юнидо
32'
90+3'
Арабе Юнидо icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Арабе Юнидо icon
90+3'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
21'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
32'
Арабе Юнидо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
54'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
67'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
76'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
80'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
83'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
90'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
90+3'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
90+3'
Арабе Юнидо - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Пласа Амадор — Арабе Юнидо

Команда Пласа Амадор в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 26-14. Команда Арабе Юнидо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Пласа Амадор в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Арабе Юнидо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Арабе Юнидо, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Пласа Амадор
Пласа Амадор
Арабе Юнидо
Пласа Амадор
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.07.2025
Арабе Юнидо
Арабе Юнидо
1:4
Пласа Амадор
Пласа Амадор
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пласа Амадор Пласа Амадор
62%
Арабе Юнидо Арабе Юнидо
38%
Атаки
129
74
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
2
4
Игры 12 тур
14.10.2025
УМЕСИТ
3:3
Спортинг Сан-Мигелито
Завершен
13.10.2025
Сан-Франциско
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
13.10.2025
ФК Эррера
0:2
Верагуас
Завершен
12.10.2025
Пласа Амадор
0:2
Арабе Юнидо
Завершен
12.10.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
2:0
Чоррильо
Завершен
12.10.2025
Альянса де Панама
2:1
Тауро
Завершен
22.07.2025
Спортинг Сан-Мигелито
0:1
УМЕСИТ
Завершен
Комментарии к матчу
