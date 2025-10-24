Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Торренсе - Оливейренсе 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Сегунда лига: ТорренсеОливейренсе, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Manuel Marques. Судить этот матч будет Фабиу Вериссиму.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Manuel Marques
Португалия - Сегунда лига
Торренсе
53'
81'
90+1'
Завершен
3 : 2
24 октября 2025
Оливейренсе
17'
90+5'
Оливейренсе icon
17'
Счет после первого тайма 0:1
Torreense icon
53'
Torreense icon
81'
Torreense icon
90+1'
Оливейренсе icon
90+5'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
13'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
15'
Угловой
Torreense - Угловой
16'
Угловой
Torreense - Угловой
17'
Оливейренсе - 1-ый Гол
32'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
Torreense - Угловой
53'
Torreense - 2-ой Гол
61'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
81'
Угловой
Torreense - Угловой
81'
Torreense - 3-ий Гол
86'
Угловой
Torreense - Угловой
90+1'
Torreense - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
90+4'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
90+5'
Оливейренсе - 5-ый Гол

Превью матча Торренсе — Оливейренсе

Команда Торренсе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Оливейренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-5. Команда Торренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Оливейренсе забивает 1, пропускает 1.

Торренсе Торренсе
2
Кабо-Верде
Стопира
1
Бразилия
Lucas Paes
6
Бразилия
Leonardo de Azevedo Silva
11
Испания
Manuel Pozo
9
Кот-д'Ивуар
Кевин Зохи
23
Испания
Хави Васкес
10
Португалия
Костинья
93
Мавритания
Mohamed Ali Diadi
7
Гаити
Dany Jean
22
Португалия
Давид Карнейро
8
Испания
Alejandro Alfaro Cascales
Тренер
Португалия
Vitor Martins
Оливейренсе Оливейренсе
25
Япония
Tomoya Takahashi
16
Англия
Amadou Diallo
7
Бразилия
Joao Adriano
13
Португалия
Vasco de Cunha Santos
31
Португалия
Рикардо Рибейро
54
Португалия
Симау Мартинш
75
Португалия
Nuno Namora
14
Португалия
Diogo Pereira
21
Португалия
Joao Silva
99
Бразилия
Sabino
19
Португалия
Armando Lopes
Тренер
Португалия
Jorge Pinto

Статистика матча

Владение мячом
Торренсе Торренсе
51%
Оливейренсе Оливейренсе
49%
Атаки
78
71
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
9
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Фабиу Вериссиму (Португалия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Фабиу Вериссиму назначал пенальти

Игры 8 тур
25.10.2025
Пасуш де Феррейра
4:1
Портимоненси
Завершен
25.10.2025
Спортинг Б
4:0
Лузитания Лороза
Завершен
24.10.2025
Визела
2:2
Фелгейраш 1932
Завершен
24.10.2025
Торренсе
3:2
Оливейренсе
Завершен
19.10.2025
Порто Б
1:0
Маритиму
Завершен
Комментарии к матчу
