Смотреть онлайн Торренсе - Оливейренсе 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Сегунда лига: Торренсе — Оливейренсе, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Manuel Marques. Судить этот матч будет Фабиу Вериссиму.
Превью матча Торренсе — Оливейренсе
Команда Торренсе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Оливейренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-5. Команда Торренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Оливейренсе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Фабиу Вериссиму (Португалия).
За последние 6 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Фабиу Вериссиму назначал пенальти