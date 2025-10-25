Превью матча Пасуш де Феррейра — Портимоненси

Команда Пасуш де Феррейра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда Портимоненси, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Пасуш де Феррейра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Портимоненси забивает 1, пропускает 2.