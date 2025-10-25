Смотреть онлайн Пасуш де Феррейра - Портимоненси 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Сегунда лига: Пасуш де Феррейра — Портимоненси, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе да Мата Реал. Судить этот матч будет Bruno Miguel do Carmo Vieira.
Превью матча Пасуш де Феррейра — Портимоненси
Команда Пасуш де Феррейра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда Портимоненси, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Пасуш де Феррейра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Портимоненси забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bruno Miguel do Carmo Vieira (Португалия).
За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Bruno Miguel do Carmo Vieira назначал пенальти