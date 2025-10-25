Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Пасуш де Феррейра - Портимоненси 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Сегунда лига: Пасуш де ФеррейраПортимоненси, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе да Мата Реал. Судить этот матч будет Bruno Miguel do Carmo Vieira.

МСК, 8 тур, Стадион: да Мата Реал
Португалия - Сегунда лига
Пасуш де Феррейра
20'
81'
88'
90+6'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Портимоненси
68'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Пасуш де Феррейра icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Портимоненси icon
68'
Пасуш де Феррейра icon
81'
Пасуш де Феррейра icon
88'
Пасуш де Феррейра icon
90+6'
Текстовая трансляция
20'
Пасуш де Феррейра - 1-ый Гол
24'
Угловой
Портимоненси - Угловой
31'
Угловой
Портимоненси - Угловой
42'
Угловой
Пасуш де Феррейра - Угловой
43'
Угловой
Портимоненси - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Пасуш де Феррейра - Угловой
54'
Угловой
Портимоненси - Угловой
55'
Угловой
Портимоненси - Угловой
56'
Угловой
Пасуш де Феррейра - Угловой
67'
Угловой
Портимоненси - Угловой
68'
Портимоненси - 2-ой Гол
69'
Угловой
Портимоненси - Угловой
79'
Угловой
Пасуш де Феррейра - Угловой
81'
Пасуш де Феррейра - 3-ий Гол
88'
Угловой
Пасуш де Феррейра - Угловой
88'
Пасуш де Феррейра - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Портимоненси - Угловой
90+6'
Пасуш де Феррейра - 5-ый Гол

Превью матча Пасуш де Феррейра — Портимоненси

Команда Пасуш де Феррейра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда Портимоненси, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Пасуш де Феррейра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Портимоненси забивает 1, пропускает 2.

Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
90
Ronaldo Afonso
6
Португалия
Joao Caiado
15
Португалия
Leandro Filipe Rodrigues Dias
21
Бразилия
Anilson Dourado
4
Бразилия
Kauan Conceicao Ferreira Da Silva
30
Португалия
Tomás Morais Costa
12
Бразилия
Jeimes Menezes de Almeida
23
Португалия
Tiago Emanuel Canelas Almeida Ferreira
88
Португалия
Франчишко Рамош
77
Португалия
Рафаэль
9
Бразилия
Joao Victor
Тренер
Португалия
Filipe Candido
Портимоненси Портимоненси
32
Бразилия
Jarleysom Amurim
33
Бразилия
Дуглас Гролли
17
Португалия
Жоао Рейс
36
Бразилия
Douglas Friedrich
31
Бразилия
Edney Henrique Santos da Silva
73
Италия
Marlon Galvao De Oliveira Junior
21
Гана
Дауда Мохаммед
18
Португалия
Tiago Filipe Prazeres Ferreira
9
Португалия
Tamble Monteiro
15
Бразилия
Joao Vitor Xavier de Almeida
23
Бразилия
Jose Gabriel dos Santos Silva
Тренер
Португалия
Тиагу Фернандеш

Статистика матча

Владение мячом
Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
50%
Портимоненси Портимоненси
50%
Атаки
69
78
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
9
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bruno Miguel do Carmo Vieira (Португалия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Bruno Miguel do Carmo Vieira назначал пенальти

Игры 8 тур
25.10.2025
Пасуш де Феррейра
4:1
Портимоненси
Завершен
25.10.2025
Спортинг Б
4:0
Лузитания Лороза
Завершен
24.10.2025
Визела
2:2
Фелгейраш 1932
Завершен
24.10.2025
Торренсе
3:2
Оливейренсе
Завершен
19.10.2025
Порто Б
1:0
Маритиму
Завершен
Комментарии к матчу
