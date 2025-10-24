Смотреть онлайн Визела - Фелгейраш 1932 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Сегунда лига: Визела — Фелгейраш 1932, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Визелы. Судить этот матч будет Diogo Rosa.
Превью матча Визела — Фелгейраш 1932
Команда Визела в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Фелгейраш 1932, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Визела в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фелгейраш 1932 забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Diogo Rosa (Португалия).
За последние 6 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Diogo Rosa назначал пенальти