24.10.2025

Смотреть онлайн Визела - Фелгейраш 1932 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Сегунда лига: ВизелаФелгейраш 1932, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Визелы. Судить этот матч будет Diogo Rosa.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадион Визелы
Португалия - Сегунда лига
Визела
52'
77'
Завершен
2 : 2
24 октября 2025
Фелгейраш 1932
85'
89'
Счет после первого тайма 0:0
Визела icon
52'
Визела icon
77'
Фелгейраш 1932 icon
85'
Фелгейраш 1932 icon
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Визела - Угловой
19'
Угловой
Визела - Угловой
19'
Угловой
Визела - Угловой
37'
Угловой
Фелгейраш 1932 - Угловой
45+2'
Угловой
Визела - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Фелгейраш 1932 - Угловой
52'
Визела - 1-ый Гол
75'
Угловой
Визела - Угловой
77'
Визела - 2-ой Гол
80'
Угловой
Фелгейраш 1932 - Угловой
85'
Фелгейраш 1932 - 3-ий Гол
89'
Угловой
Фелгейраш 1932 - Угловой
89'
Фелгейраш 1932 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Визела — Фелгейраш 1932

Команда Визела в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Фелгейраш 1932, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Визела в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фелгейраш 1932 забивает 1, пропускает 1.

Визела Визела
4
Швейцария
Jean-Pierre Rhyner
37
Португалия
Jose Sampaio
5
Испания
Moha
24
Германия
Хайнц Моршель
8
Болгария
Angel Bastunov
33
Португалия
Андре Рикардо Феррейра Шутте
11
Франция
Natanael Ntolla
7
Франция
Damien Loppy
1
Испания
Antonio Aleman
20
Нигерия
Bright Osuoha Godwin
40
Бразилия
Italo Guilherme Machado Henrique
Тренер
Португалия
Ricardo Sousa
Фелгейраш 1932 Фелгейраш 1932
44
Mario Junior
78
Португалия
Vasco Da Silva Moreira
25
Бразилия
Felipe Scheibig
19
Бразилия
Lucas da Costa Duarte
18
Португалия
Marcio Gabriel Ferreira Pereira
14
Франция
Mathys Jean Marie
34
Португалия
Afonso Silva
61
Португалия
Eiro
5
Португалия
Rosas
30
Португалия
Фелиц
6
Португалия
Henrique Martins
Тренер
Португалия
Agostinho Bento

Статистика матча

Владение мячом
Визела Визела
54%
Фелгейраш 1932 Фелгейраш 1932
46%
Атаки
78
89
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
6
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diogo Rosa (Португалия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Diogo Rosa назначал пенальти

Игры 8 тур
25.10.2025
Пасуш де Феррейра
4:1
Портимоненси
Завершен
25.10.2025
Спортинг Б
4:0
Лузитания Лороза
Завершен
24.10.2025
Визела
2:2
Фелгейраш 1932
Завершен
24.10.2025
Торренсе
3:2
Оливейренсе
Завершен
19.10.2025
Порто Б
1:0
Маритиму
Завершен
