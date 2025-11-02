Смотреть онлайн ФК Локомотив Лейпциг - БФК Динамо 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Северо-восток: ФК Локомотив Лейпциг — БФК Динамо, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bruno-Plache-Stadion. Судить этот матч будет Benjamin Strebinger.
Превью матча ФК Локомотив Лейпциг — БФК Динамо
Команда ФК Локомотив Лейпциг в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 22-6. Команда БФК Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-15. Команда ФК Локомотив Лейпциг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. БФК Динамо забивает 1, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Benjamin Strebinger (Германия).
За последние 2 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Benjamin Strebinger назначал пенальти