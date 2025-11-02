Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК Локомотив Лейпциг - БФК Динамо 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Регионаллига - Северо-восток: ФК Локомотив ЛейпцигБФК Динамо, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bruno-Plache-Stadion. Судить этот матч будет Benjamin Strebinger.

МСК, 14 тур, Стадион: Bruno-Plache-Stadion
Германия - Регионаллига - Северо-восток
ФК Локомотив Лейпциг
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
БФК Динамо
Превью матча ФК Локомотив Лейпциг — БФК Динамо

Команда ФК Локомотив Лейпциг в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 22-6. Команда БФК Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-15. Команда ФК Локомотив Лейпциг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. БФК Динамо забивает 1, пропускает 2.

ФК Локомотив Лейпциг ФК Локомотив Лейпциг
21
Германия
Christoph Maier
34
Германия
Tobias Dombrowa
17
Германия
Jonas Arcalean
27
Германия
David Grozinger
11
Германия
Макс Ауделе Адетула
28
Германия
Laurin von Piechowski
14
Германия
Александр Сибек
9
Германия
Штефан Мадерер
8
Германия
Farid Abderrahmane
1
Германия
Андреас Науманн
5
Германия
Лукас Вилтон
Тренер
Германия
Jochen Seitz
БФК Динамо БФК Динамо
2
John Liebelt
22
Германия
Tobias Gunte
8
Беларусь
Jan Shcherbakovski
20
Германия
Леандро Путаро
28
Германия
Willi Reincke
1
Германия
Nicolas Ortegel
17
Турция
Can Karatas
3
Германия
Moritz Malik Polte
6
Германия
Levin Mattmuller
10
Азербайджан
Руфат Дадачев
13
Германия
Larry Oellers
Тренер
Германия
Dennis Kutrieb

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Benjamin Strebinger (Германия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Benjamin Strebinger назначал пенальти

Игры 14 тур
02.11.2025
ФК Локомотив Лейпциг
3:0
БФК Динамо
Завершен
02.11.2025
Герта Берлин II
1:0
Халлешер
Завершен
02.11.2025
Меусельитц
1:4
Кемницер
Завершен
01.11.2025
Альтглинике
1:2
Греифсвалдер СВ 04
Завершен
01.11.2025
Айленбург
1:1
РВ Эрфурт
Завершен
01.11.2025
Цвикау
3:0
Лукенвалде
Завершен
31.10.2025
Герта 03 Ц.
-:-
Чемие Лейпциг
Отложен
31.10.2025
Бабельсберг
2:5
БФК Пройссен
Завершен
31.10.2025
Карл Цейсс Йена
2:1
Magdeburg II
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA