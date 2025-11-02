Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Северо-восток : Меусельитц — Кемницер , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Блючип-Арена . Судить этот матч будет Florian Lukawski .

Превью матча Меусельитц — Кемницер

Команда Меусельитц в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-19. Команда Кемницер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-16. Команда Меусельитц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кемницер забивает 1, пропускает 2.