02.11.2025

Смотреть онлайн Меусельитц - Кемницер 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Регионаллига - Северо-восток: МеусельитцКемницер, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Блючип-Арена. Судить этот матч будет Florian Lukawski.

МСК, 14 тур, Стадион: Блючип-Арена
Германия - Регионаллига - Северо-восток
Меусельитц
Завершен
1 : 4
02 ноября 2025
Кемницер
Смотреть онлайн
Превью матча Меусельитц — Кемницер

Команда Меусельитц в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-19. Команда Кемницер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-16. Команда Меусельитц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кемницер забивает 1, пропускает 2.

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Florian Lukawski (Германия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Florian Lukawski назначал пенальти

Игры 14 тур
02.11.2025
ФК Локомотив Лейпциг
3:0
БФК Динамо
Завершен
02.11.2025
Герта Берлин II
1:0
Халлешер
Завершен
02.11.2025
Меусельитц
1:4
Кемницер
Завершен
01.11.2025
Альтглинике
1:2
Греифсвалдер СВ 04
Завершен
01.11.2025
Айленбург
1:1
РВ Эрфурт
Завершен
01.11.2025
Цвикау
3:0
Лукенвалде
Завершен
31.10.2025
Герта 03 Ц.
-:-
Чемие Лейпциг
Отложен
31.10.2025
Бабельсберг
2:5
БФК Пройссен
Завершен
31.10.2025
Карл Цейсс Йена
2:1
Magdeburg II
Завершен
Комментарии к матчу
