Смотреть онлайн Герта Берлин II - Халлешер 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Северо-восток: Герта Берлин II — Халлешер, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аматерштадион. Судить этот матч будет Марсель Риемер.
Превью матча Герта Берлин II — Халлешер
Команда Герта Берлин II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-19. Команда Халлешер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-13. Команда Герта Берлин II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Халлешер забивает 1, пропускает 1.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Марсель Риемер (Германия).
За последние 3 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Марсель Риемер назначал пенальти