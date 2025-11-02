Превью матча Герта Берлин II — Халлешер

Команда Герта Берлин II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-19. Команда Халлешер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-13. Команда Герта Берлин II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Халлешер забивает 1, пропускает 1.