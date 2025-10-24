Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Эйрбас - Рил 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Север: ЭйрбасРил, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эйрфилд.

МСК, 11 тур, Стадион: Эйрфилд
Чемпионат Уэльса - Север
Эйрбас
18'
42'
49'
53'
57'
90+2'
Завершен
6 : 0
24 октября 2025
Рил
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Эйрбас icon
18'
Эйрбас icon
42'
Счет после первого тайма 2:0
Эйрбас icon
49'
Эйрбас icon
53'
Эйрбас icon
57'
Эйрбас icon
90+2'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Эйрбас - Угловой
18'
Эйрбас - 1-ый Гол
25'
Угловой
CPD Y Рил - Угловой
26'
Угловой
CPD Y Рил - Угловой
38'
Угловой
Эйрбас - Угловой
38'
Угловой
Эйрбас - Угловой
42'
Эйрбас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
49'
Эйрбас - 3-ий Гол
51'
Угловой
Эйрбас - Угловой
53'
Эйрбас - 4-ый Гол
56'
Угловой
Эйрбас - Угловой
56'
Угловой
Эйрбас - Угловой
57'
Угловой
Эйрбас - Угловой
57'
Эйрбас - 5-ый Гол
82'
Угловой
CPD Y Рил - Угловой
82'
Угловой
CPD Y Рил - Угловой
90+1'
Угловой
CPD Y Рил - Угловой
90+2'
Эйрбас - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча Эйрбас — Рил

Команда Эйрбас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 27-12. Команда Рил, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-19. Команда Эйрбас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Рил забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Эйрбас Эйрбас
55%
Рил Рил
45%
Атаки
0
0
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
8
0
Игры 11 тур
24.10.2025
Эйрбас
6:0
Рил
Завершен
24.10.2025
Бакли Таун
2:3
Лландидно
Завершен
24.10.2025
Денбих
2:2
Рутин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
15 Ноября
18:00
Сайпа Сайпа
Лукко Лукко
15 Ноября
18:00
Таппара Таппара
Пеликанс Пеликанс
15 Ноября
18:00
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
15 Ноября
18:00
КалПа КалПа
ЮИП ЮИП
15 Ноября
18:00
Будучност Будучност
Илирия Илирия
15 Ноября
21:30
Эссят Эссят
ТПС ТПС
15 Ноября
18:00
Карпат Карпат
ХИФК ХИФК
15 Ноября
18:00
Ферьестад Ферьестад
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
15 Ноября
20:00
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
Рогле Рогле
15 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA