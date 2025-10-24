Смотреть онлайн Эйрбас - Рил 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Север: Эйрбас — Рил, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эйрфилд.
Превью матча Эйрбас — Рил
Команда Эйрбас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 27-12. Команда Рил, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-19. Команда Эйрбас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Рил забивает 2, пропускает 2.