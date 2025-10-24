Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Денбих - Рутин 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Север: ДенбихРутин, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Central Park Denbigh.

МСК, 11 тур, Стадион: Central Park Denbigh
Чемпионат Уэльса - Север
Денбих
73'
90+3'
Завершен
2 : 2
24 октября 2025
Рутин
27'
39'
Ruthin Town icon
27'
Ruthin Town icon
39'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,4
Денбих icon
73'
Денбих icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,4
Текстовая трансляция
27'
Ruthin Town - 1-ый Гол
29'
Угловой
Денбих - Угловой
30'
Угловой
Денбих - Угловой
31'
Угловой
Денбих - Угловой
39'
Ruthin Town - 2-ой Гол
43'
Угловой
Денбих - Угловой
43'
Угловой
Денбих - Угловой
45+3'
Угловой
Денбих - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,4
48'
Угловой
Денбих - Угловой
51'
Угловой
Ruthin Town - Угловой
52'
Угловой
Денбих - Угловой
73'
Денбих - 3-ий Гол
90+3'
Денбих - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,4

Превью матча Денбих — Рутин

Команда Денбих в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-17. Команда Рутин, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-22. Команда Денбих в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Рутин забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Денбих Денбих
59%
Рутин Рутин
41%
Атаки
73
71
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
14
3
Удары в створ ворот
5
3
24.10.2025
Эйрбас
6:0
Рил
Завершен
24.10.2025
Бакли Таун
2:3
Лландидно
Завершен
24.10.2025
Денбих
2:2
Рутин
Завершен
Комментарии к матчу
