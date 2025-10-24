Смотреть онлайн Денбих - Рутин 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Север: Денбих — Рутин, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Central Park Denbigh.
Превью матча Денбих — Рутин
Команда Денбих в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-17. Команда Рутин, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-22. Команда Денбих в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Рутин забивает 1, пропускает 2.