Смотреть онлайн Бакли Таун - Лландидно 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Север: Бакли Таун — Лландидно, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Globe Way Stadium.
Превью матча Бакли Таун — Лландидно
Команда Бакли Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 27-18. Команда Лландидно, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-6. Команда Бакли Таун в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лландидно забивает 3, пропускает 1.