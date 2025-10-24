Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Бакли Таун - Лландидно 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Север: Бакли ТаунЛландидно, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Globe Way Stadium.

МСК, 11 тур, Стадион: Globe Way Stadium
Чемпионат Уэльса - Север
Бакли Таун
55'
64'
Завершен
2 : 3
24 октября 2025
Лландидно
75'
86'
88'
Счет после первого тайма 0:0 : 8,4
Бакли Таун icon
55'
Бакли Таун icon
64'
Лландидно icon
75'
Лландидно icon
86'
Лландидно icon
88'
Матч закончился со счётом 2:3 : 8,4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Лландидно - Угловой
28'
Угловой
Лландидно - Угловой
35'
Угловой
Лландидно - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 8,4
55'
Угловой
Бакли Таун - Угловой
55'
Бакли Таун - 1-ый Гол
64'
Бакли Таун - 2-ой Гол
75'
Лландидно - 3-ий Гол
86'
Лландидно - 4-ый Гол
88'
Лландидно - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 8,4

Превью матча Бакли Таун — Лландидно

Команда Бакли Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 27-18. Команда Лландидно, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-6. Команда Бакли Таун в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лландидно забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Бакли Таун Бакли Таун
45%
Лландидно Лландидно
55%
Атаки
76
93
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
2
7
Игры 11 тур
24.10.2025
Эйрбас
6:0
Рил
Завершен
24.10.2025
Бакли Таун
2:3
Лландидно
Завершен
24.10.2025
Денбих
2:2
Рутин
Завершен
Комментарии к матчу
