18.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Мадрид - Осасуна 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: Атлетико МадридОсасуна, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ванда Метрополитано. Судить этот матч будет Рикардо Бенгоэчеа.

МСК, 9 тур, Стадион: Ванда Метрополитано
Ла Лига Испании
Атлетико Мадрид
Thiago Almada 69'
Завершен
1 : 0
18 октября 2025
Осасуна
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Thiago Almada icon
69'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Атлетико Мадрид - Угловой
8'
Угловой
Атлетико Мадрид - Угловой
18'
Угловой
Осасуна - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Атлетико Мадрид - Угловой
59'
Угловой
Атлетико Мадрид - Угловой
69'
Thiago Almada - 1-ый Гол забит с передачи Giuliano Simeone
89'
Угловой
Осасуна - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Атлетико Мадрид — Осасуна

Команда Атлетико Мадрид в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-12. Команда Осасуна, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-12. Команда Атлетико Мадрид в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осасуна забивает 1, пропускает 1.

Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
13
Словения
Ян Облак
14
Испания
Маркос Льоренте
2
Уругвай
Хосе Хименес
17
Словакия
Давид Ганцко
3
Италия
Маттео Руджери
20
Аргентина
Giuliano Simeone
6
Испания
Коке
8
Испания
Pablo Barrios Rivas
10
Испания
Алехандро Родригес
9
Норвегия
Александр Сорлоф
19
Аргентина
Джулиан Альварез
Тренер
Аргентина
Диего Симеоне
Осасуна Осасуна
1
Испания
Серхио Эррера
7
Испания
Йон Монкайола
22
Франция
Flavien Boyomo
24
Испания
Алехандро Катена
23
Испания
Abel Bretones
16
Испания
Мои Гомес
8
Испания
Iker Munoz
21
Испания
Victor Munoz
14
Испания
Рубен Гарсиа
11
Испания
Энрике Барха
9
Испания
Raul
Тренер
Италия
Алессио Лиски

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
59%
Осасуна Осасуна
41%
Атаки
30
26
Угловые
4
2
Фолы
5
3
Удары (всего)
7
2
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
9
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рикардо Бенгоэчеа (Испания).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Рикардо Бенгоэчеа назначал пенальти

Игры 9 тур
20.10.2025
Алавес
0:0
Валенсия
Завершен
19.10.2025
Хетафе
0:1
Реал Мадрид
Завершен
19.10.2025
Леванте
0:3
Райо Вальекано
Завершен
19.10.2025
Эльче
0:0
Атлетик Бильбао
Завершен
18.10.2025
Атлетико Мадрид
1:0
Осасуна
Завершен
17.10.2025
Овьедо
0:2
Эспаньол
Завершен
