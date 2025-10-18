Смотреть онлайн Атлетико Мадрид - Осасуна 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Атлетико Мадрид — Осасуна, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ванда Метрополитано. Судить этот матч будет Рикардо Бенгоэчеа.
Превью матча Атлетико Мадрид — Осасуна
Команда Атлетико Мадрид в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-12. Команда Осасуна, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-12. Команда Атлетико Мадрид в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осасуна забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Рикардо Бенгоэчеа (Испания).
За последние 13 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Рикардо Бенгоэчеа назначал пенальти