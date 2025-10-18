Смотреть онлайн Атлетико Мадрид - Осасуна 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Атлетико Мадрид — Осасуна, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ванда Метрополитано. Судить этот матч будет Рикардо Бенгоэчеа.