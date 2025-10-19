Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Леванте - Райо Вальекано 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: ЛевантеРайо Вальекано, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сьюдад де Валенсия. Судить этот матч будет Мигель Сесма Эспиноса.

МСК, 9 тур, Стадион: Сьюдад де Валенсия
Ла Лига Испании
Леванте
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Райо Вальекано
Хорхе Де Фрутос Себастьян 12'
Хорхе Де Фрутос Себастьян 25'
Victor Garcia 65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хорхе Де Фрутос Себастьян icon
12'
Хорхе Де Фрутос Себастьян icon
25'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,1
Альваро Гарсия icon
65'
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
12'
Хорхе Де Фрутос Себастьян - 1-ый Гол забит с передачи Унаи Лопес
23'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
23'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
25'
Хорхе Де Фрутос Себастьян - 2-ой Гол
30'
Угловой
Леванте - Угловой
33'
Угловой
Леванте - Угловой
34'
Угловой
Леванте - Угловой
41'
Угловой
Леванте - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,1
51'
Угловой
Леванте - Угловой
59'
Угловой
Леванте - Угловой
59'
Угловой
Леванте - Угловой
60'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
65'
Альваро Гарсия - 3-ий Гол забит с передачи Pep Chavarria
75'
Угловой
Леванте - Угловой
89'
Угловой
Леванте - Угловой
90+1'
Угловой
Леванте - Угловой
90+6'
Угловой
Леванте - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,1

Превью матча Леванте — Райо Вальекано

Команда Леванте в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда Райо Вальекано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Леванте в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Райо Вальекано забивает 2, пропускает 1.

Леванте Леванте
13
Австралия
Мэтью Райан
22
Германия
Джереми Тольян
4
Испания
Адриан де ла Фуэнте
2
Moreno
23
Испания
Manuel Sanchez
24
Испания
Carlos Alvarez
12
Испания
Unai Vencedor
16
Гондурас
Fabian Arriaga
7
Испания
Brugui
21
Камерун
Etta Eyong
9
Испания
Ivan Romero de Avila Araque
Тренер
Испания
Julian Calero
Райо Вальекано Райо Вальекано
13
Аргентина
Augusto Batalla
2
Румыния
Андрей Ратиу
24
Франция
Флориан Леженю
32
Франция
Nobel Mendy
3
Испания
Pep Chavarria
4
Испания
Pedro Diaz
23
Испания
Оскар Валентин
17
Испания
Унаи Лопес
19
Испания
Хорхе Де Фрутос Себастьян
9
Бразилия
Alexandre
21
Испания
Fran Perez
Тренер
Испания
Иньиго Перез

Статистика матча

Владение мячом
Леванте Леванте
60%
Райо Вальекано Райо Вальекано
40%
Атаки
125
58
Угловые
11
4
Фолы
6
17
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Мигель Сесма Эспиноса (Испания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Мигель Сесма Эспиноса назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA