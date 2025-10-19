Превью матча Леванте — Райо Вальекано

Команда Леванте в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда Райо Вальекано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Леванте в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Райо Вальекано забивает 2, пропускает 1.