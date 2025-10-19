Смотреть онлайн Леванте - Райо Вальекано 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Леванте — Райо Вальекано, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сьюдад де Валенсия. Судить этот матч будет Мигель Сесма Эспиноса.
Превью матча Леванте — Райо Вальекано
Команда Леванте в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда Райо Вальекано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Леванте в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Райо Вальекано забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Мигель Сесма Эспиноса (Испания).
За последние 7 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Мигель Сесма Эспиноса назначал пенальти