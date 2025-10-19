Смотреть онлайн Хетафе - Реал Мадрид 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Хетафе — Реал Мадрид, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Судить этот матч будет Хосе Мунуэра Монтеро.
Превью матча Хетафе — Реал Мадрид
Команда Хетафе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-8. Команда Реал Мадрид, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-9. Команда Хетафе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реал Мадрид забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтеро (Испания).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Хосе Мунуэра Монтеро назначал пенальти