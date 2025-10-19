Превью матча Хетафе — Реал Мадрид

Команда Хетафе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-8. Команда Реал Мадрид, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-9. Команда Хетафе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реал Мадрид забивает 3, пропускает 1.