19.10.2025

Смотреть онлайн Хетафе - Реал Мадрид 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: ХетафеРеал Мадрид, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Судить этот матч будет Хосе Мунуэра Монтеро.

МСК, 9 тур, Стадион: Колисеум Альфонсо Перес
Ла Лига Испании
Хетафе
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Реал Мадрид
Килиан Мбаппе 80'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Килиан Мбаппе icon
80'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
28'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
29'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Угловой
Хетафе - Угловой
60'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
80'
Килиан Мбаппе - 1-ый Гол забит с передачи Guler Arda
90+2'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Хетафе — Реал Мадрид

Команда Хетафе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-8. Команда Реал Мадрид, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-9. Команда Хетафе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реал Мадрид забивает 3, пропускает 1.

Хетафе Хетафе
13
Испания
Давид Сориа
21
Испания
Juan Antonio Iglesias Sanchez
22
Португалия
Домингуш Дуарте
2
Того
Джене Даконам
16
Испания
Диего Рико
17
Испания
Кико Фемения
6
Испания
Mario Martin Rielves
5
Испания
Луис Милья
8
Уругвай
Мауро Арамбарри
18
Испания
Alejandro San Cristobal Sanchez
23
Испания
Adrian Liso
Тренер
Испания
Хосе Бордалас
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
Бельгия
Тибо Куртуа
8
Уругвай
Федерико Вальверде
3
Бразилия
Эдер Милитан
4
Австрия
Давид Алаба
18
Испания
Alvaro Fernandez
14
Франция
Орельен Тчуамени
6
Франция
Эдуардо Камавинга
30
Аргентина
Franco Mastantuono
5
Англия
Джуд Беллингем
11
Бразилия
Родриго
10
Франция
Килиан Мбаппе
Тренер
Испания
Хаби Алонсо

Статистика матча

Владение мячом
Хетафе Хетафе
24%
Реал Мадрид Реал Мадрид
76%
Атаки
64
125
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
1
10

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтеро (Испания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Хосе Мунуэра Монтеро назначал пенальти

Игры 9 тур
20.10.2025
Алавес
0:0
Валенсия
Завершен
19.10.2025
Хетафе
0:1
Реал Мадрид
Завершен
19.10.2025
Леванте
0:3
Райо Вальекано
Завершен
19.10.2025
Эльче
0:0
Атлетик Бильбао
Завершен
18.10.2025
Атлетико Мадрид
1:0
Осасуна
Завершен
17.10.2025
Овьедо
0:2
Эспаньол
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA