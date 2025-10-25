Превью матча Пипинсрид — Türkspor Augsburg

Команда Пипинсрид в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-7. Команда Türkspor Augsburg, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-22. Команда Пипинсрид в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Türkspor Augsburg забивает 1, пропускает 2.