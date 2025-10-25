Смотреть онлайн Пипинсрид - Türkspor Augsburg 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Юг: Пипинсрид — Türkspor Augsburg, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Reichertshauser Straße.
Превью матча Пипинсрид — Türkspor Augsburg
Команда Пипинсрид в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-7. Команда Türkspor Augsburg, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-22. Команда Пипинсрид в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Türkspor Augsburg забивает 1, пропускает 2.