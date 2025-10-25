Смотреть онлайн Тюркгюцю Мюнхен - Дейсенхофен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Юг: Тюркгюцю Мюнхен — Дейсенхофен, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olympiastadion.
Превью матча Тюркгюцю Мюнхен — Дейсенхофен
Команда Тюркгюцю Мюнхен в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-26. Команда Дейсенхофен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-19. Команда Тюркгюцю Мюнхен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Дейсенхофен забивает 1, пропускает 2.