25.10.2025

Смотреть онлайн Гунделфинген - СВ Кирчансчёринг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Бавария Юг: ГунделфингенСВ Кирчансчёринг, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Schwabenstadion.

МСК, 16 тур, Стадион: Schwabenstadion
Германия - Оберлига - Бавария Юг
Гунделфинген
Отменен
- : -
25 октября 2025
СВ Кирчансчёринг
Превью матча Гунделфинген — СВ Кирчансчёринг

Команда Гунделфинген в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда СВ Кирчансчёринг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-13. Команда Гунделфинген в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СВ Кирчансчёринг забивает 2, пропускает 1.

Игры 16 тур
25.10.2025
Пипинсрид
3:1
Türkspor Augsburg
Завершен
25.10.2025
Тюркгюцю Мюнхен
1:2
Дейсенхофен
Завершен
25.10.2025
Гунделфинген
-:-
СВ Кирчансчёринг
Отменен
25.10.2025
TUS Geretsried
5:0
FC Sturm Hauzenberg
Завершен
25.10.2025
Коттерн-Ст.Манг
3:1
Исманинг
Завершен
25.10.2025
Шалдинг-Х
0:2
Эрльбах
Завершен
25.10.2025
Хаймштеттен
2:4
ТСВ Ландсберг
Завершен
25.10.2025
1860 Мюнхен II
2:3
Нёрдлинген
Завершен
Комментарии к матчу
