Смотреть онлайн Гунделфинген - СВ Кирчансчёринг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Юг: Гунделфинген — СВ Кирчансчёринг, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Schwabenstadion.
Превью матча Гунделфинген — СВ Кирчансчёринг
Команда Гунделфинген в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда СВ Кирчансчёринг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-13. Команда Гунделфинген в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СВ Кирчансчёринг забивает 2, пропускает 1.