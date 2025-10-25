Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ДЙК Гебенбах - SC Grossschwarzenlohe 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Бавария Север: ДЙК ГебенбахSC Grossschwarzenlohe, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sporting area Urspringer Weg.

МСК, 16 тур, Стадион: Sporting area Urspringer Weg
Германия - Оберлига - Бавария Север
ДЙК Гебенбах
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
SC Grossschwarzenlohe
Превью матча ДЙК Гебенбах — SC Grossschwarzenlohe

Команда ДЙК Гебенбах в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-12. Команда SC Grossschwarzenlohe, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-8. Команда ДЙК Гебенбах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. SC Grossschwarzenlohe забивает 0, пропускает 1.

Игры 16 тур
25.10.2025
ДЙК Гебенбах
1:0
SC Grossschwarzenlohe
Завершен
25.10.2025
FC Coburg
0:6
Вайден
Завершен
25.10.2025
Фортуна Регенсбург
3:1
Ингольштадт II
Завершен
24.10.2025
АСВ Чам
2:0
Stadeln
Завершен
24.10.2025
Корнбург
0:2
Ньюмаркт
Завершен
24.10.2025
Эльтерсдорф
0:1
A. Бамберг
Завершен
24.10.2025
TSV Neudrossenfeld
1:2
Хоф
Завершен
24.10.2025
АТСВ Эрланген
2:1
Ян Регенсбург 2
Завершен
