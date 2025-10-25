Смотреть онлайн ДЙК Гебенбах - SC Grossschwarzenlohe 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Север: ДЙК Гебенбах — SC Grossschwarzenlohe, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sporting area Urspringer Weg.
Превью матча ДЙК Гебенбах — SC Grossschwarzenlohe
Команда ДЙК Гебенбах в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-12. Команда SC Grossschwarzenlohe, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-8. Команда ДЙК Гебенбах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. SC Grossschwarzenlohe забивает 0, пропускает 1.