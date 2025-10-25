Смотреть онлайн Фортуна Регенсбург - Ингольштадт II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Север: Фортуна Регенсбург — Ингольштадт II, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Projekt 29 Arena.
Превью матча Фортуна Регенсбург — Ингольштадт II
Команда Фортуна Регенсбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-29. Команда Ингольштадт II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-11. Команда Фортуна Регенсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Ингольштадт II забивает 3, пропускает 1.