25.10.2025

Смотреть онлайн Фортуна Регенсбург - Ингольштадт II 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Бавария Север: Фортуна РегенсбургИнгольштадт II, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Projekt 29 Arena.

МСК, 16 тур, Стадион: Projekt 29 Arena
Германия - Оберлига - Бавария Север
Фортуна Регенсбург
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Ингольштадт II
Превью матча Фортуна Регенсбург — Ингольштадт II

Команда Фортуна Регенсбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-29. Команда Ингольштадт II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-11. Команда Фортуна Регенсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Ингольштадт II забивает 3, пропускает 1.

Игры 16 тур
25.10.2025
ДЙК Гебенбах
1:0
SC Grossschwarzenlohe
Завершен
25.10.2025
FC Coburg
0:6
Вайден
Завершен
25.10.2025
Фортуна Регенсбург
3:1
Ингольштадт II
Завершен
24.10.2025
АСВ Чам
2:0
Stadeln
Завершен
24.10.2025
Корнбург
0:2
Ньюмаркт
Завершен
24.10.2025
Эльтерсдорф
0:1
A. Бамберг
Завершен
24.10.2025
TSV Neudrossenfeld
1:2
Хоф
Завершен
24.10.2025
АТСВ Эрланген
2:1
Ян Регенсбург 2
Завершен
