Превью матча Фортуна Регенсбург — Ингольштадт II

Команда Фортуна Регенсбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-29. Команда Ингольштадт II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-11. Команда Фортуна Регенсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Ингольштадт II забивает 3, пропускает 1.