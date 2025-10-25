Смотреть онлайн FC Coburg - Вайден 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Север: FC Coburg — Вайден, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча FC Coburg — Вайден
Команда FC Coburg в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-19. Команда Вайден, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-7. Команда FC Coburg в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вайден забивает 1, пропускает 1.