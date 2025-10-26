Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн FK Neptunas Klaipeda II - ФК Шилуте 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: FK Neptunas Klaipeda IIФК Шилуте, 27 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 27 тур
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
FK Neptunas Klaipeda II
Отменен
- : -
26 октября 2025
ФК Шилуте
Превью матча FK Neptunas Klaipeda II — ФК Шилуте

Команда FK Neptunas Klaipeda II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-27. Команда ФК Шилуте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-19. Команда FK Neptunas Klaipeda II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ФК Шилуте забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды ФК Шилуте, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FK Neptunas Klaipeda II
FK Neptunas Klaipeda II
ФК Шилуте
FK Neptunas Klaipeda II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.06.2025
ФК Шилуте
ФК Шилуте
3:5
FK Neptunas Klaipeda II
FK Neptunas Klaipeda II
Обзор
Игры 27 тур
26.10.2025
Укмерге
0:3
ФК Вильтис Вильнюс
Завершен
26.10.2025
FK Neptunas Klaipeda II
-:-
ФК Шилуте
Отменен
25.10.2025
Дайнава Алитус II
3:0
Sirijus Klaipeda
Завершен
25.10.2025
FK Sirvena
0:3
FK Garliava
Завершен
24.10.2025
Судува Мариямполе II
2:3
FK Transinvest II
Завершен
24.10.2025
FK Dembava
-:-
Банга Гаргждай II
Отменен
24.10.2025
Клайпедос ФМ
-:-
ФК Свейката
Отменен
11.10.2025
Джиугас Телшиаи II
-:-
FK Tauras II
Отменен
