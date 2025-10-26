Превью матча FK Neptunas Klaipeda II — ФК Шилуте

Команда FK Neptunas Klaipeda II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-27. Команда ФК Шилуте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-19. Команда FK Neptunas Klaipeda II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ФК Шилуте забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды ФК Шилуте, в том матче победу одержали гостьи.