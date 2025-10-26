Смотреть онлайн FK Neptunas Klaipeda II - ФК Шилуте 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: FK Neptunas Klaipeda II — ФК Шилуте, 27 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча FK Neptunas Klaipeda II — ФК Шилуте
Команда FK Neptunas Klaipeda II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-27. Команда ФК Шилуте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-19. Команда FK Neptunas Klaipeda II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ФК Шилуте забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды ФК Шилуте, в том матче победу одержали гостьи.