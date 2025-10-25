Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Дайнава Алитус II - Sirijus Klaipeda 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: Дайнава Алитус IISirijus Klaipeda, 27 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Алитус.

МСК, 27 тур, Стадион: Стадион Алитус
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
Дайнава Алитус II
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Sirijus Klaipeda
Смотреть онлайн
Превью матча Дайнава Алитус II — Sirijus Klaipeda

Команда Дайнава Алитус II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-15. Команда Sirijus Klaipeda, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 23-20. Команда Дайнава Алитус II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Sirijus Klaipeda забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
168
148
Угловые
2
6
Игры 27 тур
26.10.2025
Укмерге
0:3
ФК Вильтис Вильнюс
Завершен
26.10.2025
FK Neptunas Klaipeda II
-:-
ФК Шилуте
Отменен
25.10.2025
Дайнава Алитус II
3:0
Sirijus Klaipeda
Завершен
25.10.2025
FK Sirvena
0:3
FK Garliava
Завершен
24.10.2025
Судува Мариямполе II
2:3
FK Transinvest II
Завершен
24.10.2025
FK Dembava
-:-
Банга Гаргждай II
Отменен
24.10.2025
Клайпедос ФМ
-:-
ФК Свейката
Отменен
11.10.2025
Джиугас Телшиаи II
-:-
FK Tauras II
Отменен
Комментарии к матчу
