Смотреть онлайн Дайнава Алитус II - Sirijus Klaipeda 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: Дайнава Алитус II — Sirijus Klaipeda, 27 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Алитус.
Превью матча Дайнава Алитус II — Sirijus Klaipeda
Команда Дайнава Алитус II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-15. Команда Sirijus Klaipeda, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 23-20. Команда Дайнава Алитус II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Sirijus Klaipeda забивает 2, пропускает 2.