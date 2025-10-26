Смотреть онлайн Укмерге - ФК Вильтис Вильнюс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: Укмерге — ФК Вильтис Вильнюс, 27 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ukmerge City Stadium.
Превью матча Укмерге — ФК Вильтис Вильнюс
Команда Укмерге в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-26. Команда ФК Вильтис Вильнюс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 8-41. Команда Укмерге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Вильтис Вильнюс забивает 1, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды ФК Вильтис Вильнюс, в том матче сыграли вничью.