Превью матча Укмерге — ФК Вильтис Вильнюс

Команда Укмерге в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-26. Команда ФК Вильтис Вильнюс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 8-41. Команда Укмерге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Вильтис Вильнюс забивает 1, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды ФК Вильтис Вильнюс, в том матче сыграли вничью.