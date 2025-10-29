Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Sirijus Klaipeda - Джиугас Телшиаи II 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: Sirijus KlaipedaДжиугас Телшиаи II, 28 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 28 тур
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
Sirijus Klaipeda
Отменен
- : -
29 октября 2025
Джиугас Телшиаи II
Превью матча Sirijus Klaipeda — Джиугас Телшиаи II

Команда Sirijus Klaipeda в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-22. Команда Джиугас Телшиаи II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-25. Команда Sirijus Klaipeda в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Джиугас Телшиаи II забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды Джиугас Телшиаи II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Sirijus Klaipeda
Sirijus Klaipeda
Джиугас Телшиаи II
Sirijus Klaipeda
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.06.2025
Джиугас Телшиаи II
Джиугас Телшиаи II
1:3
Sirijus Klaipeda
Sirijus Klaipeda
Обзор
Игры 28 тур
29.10.2025
Sirijus Klaipeda
-:-
Джиугас Телшиаи II
Отменен
29.10.2025
Укмерге
4:2
Клайпедос ФМ
Завершен
29.10.2025
ФК Свейката
7:0
FK Neptunas Klaipeda II
Завершен
29.10.2025
FK Transinvest II
16:0
FK Dembava
Завершен
28.10.2025
Банга Гаргждай II
-:-
FK Sirvena
Отменен
07.09.2025
FK Tauras II
5:1
ФК Вильтис Вильнюс
Завершен
Комментарии к матчу
