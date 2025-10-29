Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол : Sirijus Klaipeda — Джиугас Телшиаи II , 28 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Sirijus Klaipeda — Джиугас Телшиаи II

Команда Sirijus Klaipeda в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-22. Команда Джиугас Телшиаи II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-25. Команда Sirijus Klaipeda в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Джиугас Телшиаи II забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды Джиугас Телшиаи II, в том матче победу одержали гостьи.