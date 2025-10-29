Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Укмерге - Клайпедос ФМ 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: УкмергеКлайпедос ФМ, 28 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ukmerge City Stadium.

МСК, 28 тур, Стадион: Ukmerge City Stadium
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
Укмерге
Завершен
4 : 2
29 октября 2025
Клайпедос ФМ
Превью матча Укмерге — Клайпедос ФМ

Команда Укмерге в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-28. Команда Клайпедос ФМ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 23-19. Команда Укмерге в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Клайпедос ФМ забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 июня 2025 на поле команды Клайпедос ФМ, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Укмерге
Укмерге
Клайпедос ФМ
Укмерге
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.06.2025
Клайпедос ФМ
Клайпедос ФМ
1:4
Укмерге
Укмерге
Обзор

Статистика матча

Атаки
96
123
Угловые
2
4
Игры 28 тур
29.10.2025
Sirijus Klaipeda
-:-
Джиугас Телшиаи II
Отменен
29.10.2025
Укмерге
4:2
Клайпедос ФМ
Завершен
29.10.2025
ФК Свейката
7:0
FK Neptunas Klaipeda II
Завершен
29.10.2025
FK Transinvest II
16:0
FK Dembava
Завершен
28.10.2025
Банга Гаргждай II
-:-
FK Sirvena
Отменен
07.09.2025
FK Tauras II
5:1
ФК Вильтис Вильнюс
Завершен
