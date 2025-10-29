Смотреть онлайн Укмерге - Клайпедос ФМ 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: Укмерге — Клайпедос ФМ, 28 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ukmerge City Stadium.
Превью матча Укмерге — Клайпедос ФМ
Команда Укмерге в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-28. Команда Клайпедос ФМ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 23-19. Команда Укмерге в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Клайпедос ФМ забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 июня 2025 на поле команды Клайпедос ФМ, в том матче победу одержали гостьи.