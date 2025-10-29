Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ФК Свейката - FK Neptunas Klaipeda II 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваЧемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол: ФК СвейкатаFK Neptunas Klaipeda II, 28 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kybartai Stadium.

МСК, 28 тур, Стадион: Kybartai Stadium
Чемпионат Литвы. 2-я Лига. Футбол
ФК Свейката
Завершен
7 : 0
29 октября 2025
FK Neptunas Klaipeda II
Смотреть онлайн
Превью матча ФК Свейката — FK Neptunas Klaipeda II

Команда ФК Свейката в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 29-6. Команда FK Neptunas Klaipeda II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-27. Команда ФК Свейката в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. FK Neptunas Klaipeda II забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды FK Neptunas Klaipeda II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Свейката
ФК Свейката
FK Neptunas Klaipeda II
ФК Свейката
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.06.2025
FK Neptunas Klaipeda II
FK Neptunas Klaipeda II
0:1
ФК Свейката
ФК Свейката
Обзор

Статистика матча

Атаки
246
215
Угловые
3
3
Игры 28 тур
29.10.2025
Sirijus Klaipeda
-:-
Джиугас Телшиаи II
Отменен
29.10.2025
Укмерге
4:2
Клайпедос ФМ
Завершен
29.10.2025
ФК Свейката
7:0
FK Neptunas Klaipeda II
Завершен
29.10.2025
FK Transinvest II
16:0
FK Dembava
Завершен
28.10.2025
Банга Гаргждай II
-:-
FK Sirvena
Отменен
07.09.2025
FK Tauras II
5:1
ФК Вильтис Вильнюс
Завершен
