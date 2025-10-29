Превью матча ФК Свейката — FK Neptunas Klaipeda II

Команда ФК Свейката в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 29-6. Команда FK Neptunas Klaipeda II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-27. Команда ФК Свейката в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. FK Neptunas Klaipeda II забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды FK Neptunas Klaipeda II, в том матче победу одержали гостьи.