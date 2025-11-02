Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Бохум - Магдебург 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига II: БохумМагдебург, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Воновия Рурштадион. Судить этот матч будет Felix Wagner.

МСК, 11 тур, Стадион: Воновия Рурштадион
Германия - Бундеслига II
Бохум
Kjell-Arik Watjen 41'
Герит Холтманн 60'
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
Магдебург
Kjell-Arik Watjen icon
41'
Счет после первого тайма 1:0
Герит Холтманн icon
60'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Магдебург - Угловой
2'
Угловой
Бохум - Угловой
11'
Угловой
Магдебург - Угловой
11'
Угловой
Магдебург - Угловой
15'
Угловой
Бохум - Угловой
16'
Угловой
Бохум - Угловой
18'
Угловой
Бохум - Угловой
19'
Угловой
Бохум - Угловой
20'
Угловой
Магдебург - Угловой
25'
Угловой
Бохум - Угловой
31'
Угловой
Бохум - Угловой
41'
Kjell-Arik Watjen - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Бохум - Угловой
60'
Герит Холтманн - 2-ой Гол
81'
Магдебург - Незабитый пенальти
87'
Угловой
Магдебург - Угловой
88'
Угловой
Магдебург - Угловой
90'
Угловой
Магдебург - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4

Превью матча Бохум — Магдебург

Команда Бохум в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Магдебург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-16. Команда Бохум в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Магдебург забивает 2, пропускает 2.

Бохум Бохум
39
Германия
Leandro Morgalla
8
Германия
Kjell-Arik Watjen
24
Германия
Mats Henry Pannewig
29
Германия
Farid Alfa-Ruprecht
21
Германия
Francis Onyeka
34
Германия
Cajetan Benjamin Lenz
1
Германия
Тимо Хорн
17
Германия
Герит Холтманн
32
Германия
Максимилиан Виттек
3
Германия
Philipp Strompf
20
Швейцария
Noah Loosli
Тренер
Германия
Уве Реслер
Магдебург Магдебург
1
Германия
Доминик Рейманн
15
Германия
Даниел Хебер
16
Дания
Маркус Матисен
5
Германия
Тобиас Маллер
17
Германия
Alexander Nollenberger
21
Германия
Falko Michel
13
Германия
Коннор Кремпицки
19
Замбия
Лубамба Мусонда
29
Франция
Rayan Ghrieb
9
Германия
Maximilian Breunig
23
Турция
Барис Атик
Тренер
Германия
Петрик Сандер

Статистика матча

Владение мячом
Бохум Бохум
36%
Магдебург Магдебург
64%
Атаки
70
107
Угловые
8
7
Фолы
4
1
Удары (всего)
12
8
Удары мимо ворот
17
8
Удары в створ ворот
6
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Felix Wagner (Германия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 60% (3 из 5 матчей) Felix Wagner назначал пенальти

Игры 11 тур
02.11.2025
Бохум
2:0
Магдебург
Завершен
02.11.2025
Падерборн
2:1
Гройтер Фюрт
Отменен
02.11.2025
Фортуна Д
1:1
Кайзерслаутерн
Отменен
01.11.2025
ФК Карлсруэ
2:1
Шальке
Завершен
01.11.2025
Герта Берлин
2:0
Динамо Дрезден
Завершен
31.10.2025
Эльвeрсберг
2:2
Ганновер 96
Завершен
31.10.2025
Пройссен Мюнстер
2:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
