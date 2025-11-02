Смотреть онлайн Бохум - Магдебург 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II: Бохум — Магдебург, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Воновия Рурштадион. Судить этот матч будет Felix Wagner.
Превью матча Бохум — Магдебург
Команда Бохум в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Магдебург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-16. Команда Бохум в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Магдебург забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Felix Wagner (Германия).
За последние 5 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 60% (3 из 5 матчей) Felix Wagner назначал пенальти