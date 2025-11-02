Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Фортуна Д - Кайзерслаутерн 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига II: Фортуна ДКайзерслаутерн, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Меркур Шпиль-Арена. Судить этот матч будет Lars Erbst.

МСК, 11 тур, Стадион: Меркур Шпиль-Арена
Германия - Бундеслига II
Фортуна Д
Klaus Sima Suso 84'
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
Кайзерслаутерн
Sirch 55'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Sirch - Кайзерслаутерн icon
55'
Klaus Sima Suso icon
84'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
24'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
43'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
53'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
55'
Sirch - 1-ый Гол
70'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
72'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
84'
Klaus Sima Suso - 2-ой Гол

Превью матча Фортуна Д — Кайзерслаутерн

Команда Фортуна Д в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-20. Команда Кайзерслаутерн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-10. Команда Фортуна Д в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кайзерслаутерн забивает 2, пропускает 1.

Фортуна Д Фортуна Д
33
Германия
Флориан Кастенмайер
15
Германия
Tim Christopher Oberdorf
2
Норвегия
Jesper Daland
4
Германия
Tan-Kenneth Jerico Schmidt
25
Германия
Маттиас Зиммерманн
8
Нидерланды
Anouar El Azzouzi
6
Германия
Tim Breithaupt
19
Германия
Эммануэль Ийоха
10
Дания
Christian Theodor Kjelder Rasmussen
24
Косово
Флорент Муслия
13
Швейцария
Седрик Иттен
Тренер
Германия
Маркус Анфанг
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
1
Германия
Юлиан Краль
31
Германия
Luca Sirch
4
Германия
Максвелл Дьямфи
37
Германия
Leon Robinson
26
Франция
Paul Joly
6
Германия
Фабиан Кунце
22
Германия
Mika Haas
15
Финляндия
Naatan Skytta
8
Германия
Semih Sahin
9
Хорватия
Иван Пртаин
19
Германия
Даниэл Ханслик
Тренер
Германия
Торстен Либеркнехт

Статистика матча

Владение мячом
Фортуна Д Фортуна Д
47%
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
53%
Атаки
74
119
Угловые
2
4
Фолы
9
7
Удары (всего)
4
13
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
2
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lars Erbst (Германия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Lars Erbst назначал пенальти

Игры 11 тур
02.11.2025
Бохум
2:0
Магдебург
Завершен
02.11.2025
Падерборн
2:1
Гройтер Фюрт
Отменен
02.11.2025
Фортуна Д
1:1
Кайзерслаутерн
Отменен
01.11.2025
ФК Карлсруэ
2:1
Шальке
Завершен
01.11.2025
Герта Берлин
2:0
Динамо Дрезден
Завершен
31.10.2025
Эльвeрсберг
2:2
Ганновер 96
Завершен
31.10.2025
Пройссен Мюнстер
2:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
