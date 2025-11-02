Смотреть онлайн Фортуна Д - Кайзерслаутерн 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II: Фортуна Д — Кайзерслаутерн, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Меркур Шпиль-Арена. Судить этот матч будет Lars Erbst.
Превью матча Фортуна Д — Кайзерслаутерн
Команда Фортуна Д в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-20. Команда Кайзерслаутерн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-10. Команда Фортуна Д в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кайзерслаутерн забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lars Erbst (Германия).
За последние 7 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Lars Erbst назначал пенальти