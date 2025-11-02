Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Падерборн - Гройтер Фюрт 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига II: ПадерборнГройтер Фюрт, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Энерджитим Арена. Судить этот матч будет Patrick Alt.

МСК, 11 тур, Стадион: Энерджитим Арена
Германия - Бундеслига II
Падерборн
Larin Curda 37'
Filip Bilbija 64'
Отменен
2 : 1
02 ноября 2025
Гройтер Фюрт
Omar Sillah 90'
Larin Curda icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Filip Bilbija icon
64'
Omar Sillah icon
90'
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Падерборн - Угловой
20'
Угловой
Падерборн - Угловой
28'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
29'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
37'
Larin Curda - 1-ый Гол
44'
Угловой
Падерборн - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
49'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
56'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
56'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
64'
Filip Bilbija - 2-ой Гол
72'
Угловой
Падерборн - Угловой
74'
Угловой
Падерборн - Угловой
90'
Omar Sillah - 3-ий Гол

Превью матча Падерборн — Гройтер Фюрт

Команда Падерборн в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-7. Команда Гройтер Фюрт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-20. Команда Падерборн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гройтер Фюрт забивает 2, пропускает 2.

Падерборн Падерборн
41
Германия
Dennis Seimen
22
Германия
Matt Hansen
20
Германия
Феликс Гетце
25
Германия
Tjark Lasse Scheller
17
Германия
Larin Curda
14
Германия
Mika Baur
26
Германия
Себастиан Клаас
23
Германия
Рафаэль Обермайер
7
Германия
Filip Bilbija
27
Германия
Штеффен Тиггес
30
Италия
Stefano Marino
Тренер
Германия
Ralf Kettemann
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
43
Германия
Silas Joel Prufrock
33
Германия
Maximilian Dietz
5
Германия
Reno Munz
27
Германия
Джан-Лука Иттер
2
Германия
Lukas Reich
8
Люксембург
Mathias Olesen
37
США
Юлиан Грин
40
Германия
David Abrangao
10
Швеция
Бранимир Хргота
30
Германия
Феликс Клаус
9
Германия
Noel Futkeu
Тренер
Германия
Томас Кляйн

Статистика матча

Владение мячом
Падерборн Падерборн
54%
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
46%
Атаки
91
98
Угловые
5
5
Фолы
5
12
Удары (всего)
7
8
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
7
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Patrick Alt (Германия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Patrick Alt назначал пенальти

