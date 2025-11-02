Смотреть онлайн Падерборн - Гройтер Фюрт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II: Падерборн — Гройтер Фюрт, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Энерджитим Арена. Судить этот матч будет Patrick Alt.
Превью матча Падерборн — Гройтер Фюрт
Команда Падерборн в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-7. Команда Гройтер Фюрт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-20. Команда Падерборн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гройтер Фюрт забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Patrick Alt (Германия).
За последние 4 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Patrick Alt назначал пенальти