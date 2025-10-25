Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Второй дивизион : Хойничанка — Подхале , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Заглембе .

Превью матча Хойничанка — Подхале

Команда Хойничанка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Подхале, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-9. Команда Хойничанка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Подхале забивает 1, пропускает 1.