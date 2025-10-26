Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ЦВКС Ресовия - Уния Скерневице 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Второй дивизион: ЦВКС РесовияУния Скерневице, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion CWKS Resovia.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion CWKS Resovia
Чемпионат Польши. Второй дивизион
ЦВКС Ресовия
69'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Уния Скерневице
43'
61'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Уния Скерневице icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
Уния Скерневице icon
61'
ЦВКС Ресовия icon
69'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ЦВКС Ресовия - Угловой
11'
Угловой
Уния Скерневице - Угловой
13'
Угловой
ЦВКС Ресовия - Угловой
32'
Угловой
ЦВКС Ресовия - Угловой
36'
Угловой
ЦВКС Ресовия - Угловой
40'
Угловой
ЦВКС Ресовия - Угловой
41'
Угловой
ЦВКС Ресовия - Угловой
43'
Уния Скерневице - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Уния Скерневице - Угловой
51'
Угловой
Уния Скерневице - Угловой
61'
Уния Скерневице - 2-ой Гол
69'
ЦВКС Ресовия - 3-ий Гол
77'
Угловой
Уния Скерневице - Угловой
90+3'
Угловой
Уния Скерневице - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча ЦВКС Ресовия — Уния Скерневице

Команда ЦВКС Ресовия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-10. Команда Уния Скерневице, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-11. Команда ЦВКС Ресовия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уния Скерневице забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ЦВКС Ресовия ЦВКС Ресовия
53%
Уния Скерневице Уния Скерневице
47%
Атаки
0
0
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
3
Игры 14 тур
26.10.2025
ЦВКС Ресовия
1:2
Уния Скерневице
Завершен
26.10.2025
Сандечия
1:1
Варта
Завершен
25.10.2025
Хойничанка
0:0
Подхале
Завершен
25.10.2025
Рекорд
2:2
Олимпия Грудзёндз
Завершен
25.10.2025
Гутник
0:0
Сосновец
Завершен
24.10.2025
ККС Калиш
1:2
Шленск Вроцлав II
Завершен
24.10.2025
Свит Сколвин
3:1
ЛКС Лодзь II
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA