Смотреть онлайн ЦВКС Ресовия - Уния Скерневице 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Второй дивизион: ЦВКС Ресовия — Уния Скерневице, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion CWKS Resovia.
Превью матча ЦВКС Ресовия — Уния Скерневице
Команда ЦВКС Ресовия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-10. Команда Уния Скерневице, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-11. Команда ЦВКС Ресовия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уния Скерневице забивает 2, пропускает 1.