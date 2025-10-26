Смотреть онлайн Сандечия - Варта 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Второй дивизион: Сандечия — Варта, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion im. Ojca Wladyslawa Augustynka.
Превью матча Сандечия — Варта
Команда Сандечия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-19. Команда Варта, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Сандечия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Варта забивает 1, пропускает 1.