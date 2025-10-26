Превью матча Сандечия — Варта

Команда Сандечия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-19. Команда Варта, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Сандечия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Варта забивает 1, пропускает 1.