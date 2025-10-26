Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сандечия - Варта 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Второй дивизион: СандечияВарта, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion im. Ojca Wladyslawa Augustynka.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion im. Ojca Wladyslawa Augustynka
Чемпионат Польши. Второй дивизион
Сандечия
75'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Варта
89'
Счет после первого тайма 0:0
Сандечия icon
75'
Варта icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Сандечия - Угловой
14'
Угловой
Сандечия - Угловой
29'
Угловой
Сандечия - Угловой
30'
Угловой
Сандечия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
73'
Угловой
Варта - Угловой
75'
Угловой
Сандечия - Угловой
75'
Сандечия - 1-ый Гол
79'
Угловой
Сандечия - Угловой
88'
Угловой
Варта - Угловой
89'
Варта - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Сандечия — Варта

Команда Сандечия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-19. Команда Варта, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Сандечия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Варта забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
97
107
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
4
3
Игры 14 тур
26.10.2025
ЦВКС Ресовия
1:2
Уния Скерневице
Завершен
26.10.2025
Сандечия
1:1
Варта
Завершен
25.10.2025
Хойничанка
0:0
Подхале
Завершен
25.10.2025
Рекорд
2:2
Олимпия Грудзёндз
Завершен
25.10.2025
Гутник
0:0
Сосновец
Завершен
24.10.2025
ККС Калиш
1:2
Шленск Вроцлав II
Завершен
24.10.2025
Свит Сколвин
3:1
ЛКС Лодзь II
Завершен
