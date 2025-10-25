Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн НД Илирия - НД Дравиня 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияСловения - 2-я СФЛ: НД ИлирияНД Дравиня, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportni Park Ilirija.

МСК, 12 тур, Стадион: Sportni Park Ilirija
Словения - 2-я СФЛ
НД Илирия
49'
53'
Завершен
2 : 5
25 октября 2025
НД Дравиня
14'
60'
66'
85'
90+4'
Смотреть онлайн
НД Дравиня icon
14'
Счет после первого тайма 0:1
НД Илирия icon
49'
НД Илирия icon
53'
НД Дравиня icon
60'
НД Дравиня icon
66'
НД Дравиня icon
85'
НД Дравиня icon
90+4'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
НД Дравиня - Угловой
14'
НД Дравиня - 1-ый Гол
35'
Угловой
НД Дравиня - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
НД Илирия - 2-ой Гол
53'
НД Илирия - 3-ий Гол
60'
НД Дравиня - 4-ый Гол
66'
НД Дравиня - 5-ый Гол
71'
Угловой
НД Дравиня - Угловой
85'
НД Дравиня - 6-ый Гол
90+4'
НД Дравиня - 7-ый Гол

Превью матча НД Илирия — НД Дравиня

Команда НД Илирия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-20. Команда НД Дравиня, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-18. Команда НД Илирия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. НД Дравиня забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
НД Илирия НД Илирия
55%
НД Дравиня НД Дравиня
45%
Атаки
153
139
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
4
6
Игры 12 тур
26.10.2025
НК Нафта
4:1
НК Билье
Завершен
26.10.2025
НК Кршко
-:-
Рудар
Отложен
25.10.2025
НД Илирия
2:5
НД Дравиня
Завершен
24.10.2025
Табор Сежана
0:1
НК Бринйе Гросуплйе
Завершен
24.10.2025
Горица
1:3
НК Крка
Завершен
