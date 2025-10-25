Превью матча НД Илирия — НД Дравиня

Команда НД Илирия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-20. Команда НД Дравиня, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-18. Команда НД Илирия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. НД Дравиня забивает 1, пропускает 2.