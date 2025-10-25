Смотреть онлайн НД Илирия - НД Дравиня 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 2-я СФЛ: НД Илирия — НД Дравиня, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportni Park Ilirija.
Превью матча НД Илирия — НД Дравиня
Команда НД Илирия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-20. Команда НД Дравиня, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-18. Команда НД Илирия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. НД Дравиня забивает 1, пропускает 2.