Превью матча Табор Сежана — НК Бринйе Гросуплйе

Команда Табор Сежана в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда НК Бринйе Гросуплйе, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 29-8. Команда Табор Сежана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НК Бринйе Гросуплйе забивает 3, пропускает 1.