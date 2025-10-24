Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Табор Сежана - НК Бринйе Гросуплйе 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияСловения - 2-я СФЛ: Табор СежанаНК Бринйе Гросуплйе, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Райко Штолфа.

МСК, 12 тур, Стадион: Стадион Райко Штолфа
Словения - 2-я СФЛ
Табор Сежана
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
НК Бринйе Гросуплйе
25'
Смотреть онлайн
НК Бринйе Гросуплйе icon
25'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Табор Сежана - Угловой
13'
Угловой
Табор Сежана - Угловой
24'
Угловой
Табор Сежана - Угловой
25'
НК Бринйе Гросуплйе - 1-ый Гол
32'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
39'
Угловой
Табор Сежана - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
64'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
64'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
68'
Угловой
Табор Сежана - Угловой
90+1'
Угловой
Табор Сежана - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Табор Сежана — НК Бринйе Гросуплйе

Команда Табор Сежана в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда НК Бринйе Гросуплйе, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 29-8. Команда Табор Сежана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НК Бринйе Гросуплйе забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Табор Сежана Табор Сежана
58%
НК Бринйе Гросуплйе НК Бринйе Гросуплйе
42%
Атаки
122
85
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
0
4
Игры 12 тур
26.10.2025
НК Нафта
4:1
НК Билье
Завершен
26.10.2025
НК Кршко
-:-
Рудар
Отложен
25.10.2025
НД Илирия
2:5
НД Дравиня
Завершен
24.10.2025
Табор Сежана
0:1
НК Бринйе Гросуплйе
Завершен
24.10.2025
Горица
1:3
НК Крка
Завершен
Комментарии к матчу
