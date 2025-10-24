Смотреть онлайн Табор Сежана - НК Бринйе Гросуплйе 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 2-я СФЛ: Табор Сежана — НК Бринйе Гросуплйе, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Райко Штолфа.
Превью матча Табор Сежана — НК Бринйе Гросуплйе
Команда Табор Сежана в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда НК Бринйе Гросуплйе, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 29-8. Команда Табор Сежана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НК Бринйе Гросуплйе забивает 3, пропускает 1.