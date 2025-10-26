Превью матча НК Нафта — НК Билье

Команда НК Нафта в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-6. Команда НК Билье, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда НК Нафта в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. НК Билье забивает 1, пропускает 1.