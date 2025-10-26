Смотреть онлайн НК Нафта - НК Билье 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 2-я СФЛ: НК Нафта — НК Билье, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lendava Sports Park.
Превью матча НК Нафта — НК Билье
Команда НК Нафта в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-6. Команда НК Билье, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда НК Нафта в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. НК Билье забивает 1, пропускает 1.