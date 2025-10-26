Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн НК Нафта - НК Билье 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияСловения - 2-я СФЛ: НК НафтаНК Билье, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lendava Sports Park.

МСК, 12 тур, Стадион: Lendava Sports Park
Словения - 2-я СФЛ
НК Нафта
11'
31'
47'
85'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
НК Билье
89'
НК Нафта icon
11'
НК Нафта icon
31'
Счет после первого тайма 2:0
НК Нафта icon
47'
НК Нафта icon
85'
НК Билье icon
89'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
НК Нафта - Угловой
11'
НК Нафта - 1-ый Гол
31'
НК Нафта - 2-ой Гол
34'
Угловой
НК Нафта - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
НК Нафта - Незабитый пенальти
47'
НК Нафта - 3-ий Гол
53'
Угловой
НК Билье - Угловой
62'
Угловой
НК Нафта - Угловой
70'
Угловой
НК Билье - Угловой
84'
Угловой
НК Билье - Угловой
85'
НК Нафта - 4-ый Гол
89'
НК Билье - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча НК Нафта — НК Билье

Команда НК Нафта в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-6. Команда НК Билье, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда НК Нафта в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. НК Билье забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
НК Нафта НК Нафта
57%
НК Билье НК Билье
43%
Атаки
114
86
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
7
4
Игры 12 тур
26.10.2025
НК Нафта
4:1
НК Билье
Завершен
26.10.2025
НК Кршко
-:-
Рудар
Отложен
25.10.2025
НД Илирия
2:5
НД Дравиня
Завершен
24.10.2025
Табор Сежана
0:1
НК Бринйе Гросуплйе
Завершен
24.10.2025
Горица
1:3
НК Крка
Завершен
Комментарии к матчу
