01.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Тихуана (жен) — Атлас - Женщины, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Caliente
Женский чемпионат Мексики по футболу
Тихуана (жен)
39'
71'
Завершен
2 : 2
01 августа 2025
Атлас - Женщины
33'
68'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Текстовая трансляция
22'
Tijuana Women - Незабитый пенальти
31'
Атлас - Женщины - Угловой
33'
Атлас - Женщины - 1-ый Гол
37'
Tijuana Women - Угловой
39'
Tijuana Women - 2-ой Гол
45+1'
Tijuana Women - Угловой
47'
Атлас - Женщины - Угловой
48'
Атлас - Женщины - Угловой
61'
Атлас - Женщины - Угловой
68'
Атлас - Женщины - 3-ий Гол
71'
Tijuana Women - 4-ый Гол
86'
Tijuana Women - Угловой
90+4'
Tijuana Women - Угловой
90+5'
Tijuana Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Превью матча Тихуана (жен) — Атлас - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
2
1
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу