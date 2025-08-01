Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Тихуана (жен) - Атлас - Женщины 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Тихуана (жен)Атлас - Женщины, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Caliente
Женский чемпионат Мексики по футболу
Тихуана (жен)
39'
71'
Завершен
2 : 2
01 августа 2025
Атлас - Женщины
33'
68'
Смотреть онлайн
Атлас - Женщины icon
33'
Tijuana Women icon
39'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Атлас - Женщины icon
68'
Tijuana Women icon
71'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Текстовая трансляция
22'
Tijuana Women - Незабитый пенальти
31'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
33'
Атлас - Женщины - 1-ый Гол
37'
Угловой
Tijuana Women - Угловой
39'
Tijuana Women - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Tijuana Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
47'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
48'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
61'
Угловой
Атлас - Женщины - Угловой
68'
Атлас - Женщины - 3-ий Гол
71'
Tijuana Women - 4-ый Гол
86'
Угловой
Tijuana Women - Угловой
90+4'
Угловой
Tijuana Women - Угловой
90+5'
Угловой
Tijuana Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1

Превью матча Тихуана (жен) — Атлас - Женщины

Статистика матча

Владение мячом
Тихуана (жен) Тихуана (жен)
44%
Атлас - Женщины Атлас - Женщины
56%
Атаки
2
1
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
2
2
Игры 4 тур
22.01.2026
Mazatlan FC (W)
1:1
Atlas (W)
Завершен
22.01.2026
Monterrey (W)
2:1
Cruz Azul (W)
Завершен
22.01.2026
Chivas Guadalajara (W)
2:0
Queretaro (W)
Завершен
22.01.2026
Santos Laguna (W)
0:0
Leon (W)
Завершен
22.01.2026
Toluca (W)
1:2
Tigres UANL (W)
Завершен
22.01.2026
Necaxa (W)
0:1
Unam Pumas (W)
Завершен
21.01.2026
Tijuana (W)
1:2
Juarez FC (W)
Завершен
21.01.2026
Atletico San Luis (W)
0:2
Club America (W)
Завершен
21.01.2026
Пачука (Ж)
7:0
Puebla (W)
Завершен
Комментарии к матчу
