05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Сантос Лагуна (жен) — Гвадалахара (жен), 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона.
МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Корона
Женский чемпионат Мексики по футболу
Сантос Лагуна (жен)
37'
90+4'
Завершен
2 : 1
05 августа 2025
Santos Laguna Women
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Гвадалахара (жен) - Угловой
37'
Santos Laguna Women - 1-ый Гол
49'
Гвадалахара (жен) - Угловой
53'
Santos Laguna Women - Угловой
57'
Гвадалахара (жен) - 2-ой Гол
61'
Santos Laguna Women - Угловой
62'
Гвадалахара (жен) - Угловой
90'
Santos Laguna Women - Угловой
90+4'
Santos Laguna Women - 3-ий Гол
Статистика матча
Атаки
65
95
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
8
7
