05.08.2025

Смотреть онлайн Сантос Лагуна (жен) - Гвадалахара (жен) 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Сантос Лагуна (жен)Гвадалахара (жен), 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона.

МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Корона
Женский чемпионат Мексики по футболу
Сантос Лагуна (жен)
37'
90+4'
Завершен
2 : 1
05 августа 2025
Гвадалахара (жен)
57'
Santos Laguna Women icon
37'
Счет после первого тайма 1:0
Гвадалахара (жен) icon
57'
Santos Laguna Women icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
37'
Santos Laguna Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
53'
Угловой
Santos Laguna Women - Угловой
57'
Гвадалахара (жен) - 2-ой Гол
61'
Угловой
Santos Laguna Women - Угловой
62'
Угловой
Гвадалахара (жен) - Угловой
90'
Угловой
Santos Laguna Women - Угловой
90+4'
Santos Laguna Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Сантос Лагуна (жен) — Гвадалахара (жен)

Статистика матча

Атаки
65
95
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
8
7
Игры 4 тур
22.01.2026
Mazatlan FC (W)
1:1
Atlas (W)
Завершен
22.01.2026
Monterrey (W)
2:1
Cruz Azul (W)
Завершен
22.01.2026
Chivas Guadalajara (W)
2:0
Queretaro (W)
Завершен
22.01.2026
Santos Laguna (W)
0:0
Leon (W)
Завершен
22.01.2026
Toluca (W)
1:2
Tigres UANL (W)
Завершен
22.01.2026
Necaxa (W)
0:1
Unam Pumas (W)
Завершен
21.01.2026
Tijuana (W)
1:2
Juarez FC (W)
Завершен
21.01.2026
Atletico San Luis (W)
0:2
Club America (W)
Завершен
21.01.2026
Пачука (Ж)
7:0
Puebla (W)
Завершен
